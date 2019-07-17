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Telemarketing

Alto número de acessos derruba site que bloqueia chamadas indesejadas

No primeiro dia de operações, site lançado pela Anatel nesta terça-feira (16) movimentou consumidores. No entanto, serviço do Procon Estadual já faz bloqueios, com abrangência ainda maior, desde 2010
José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

16 jul 2019 às 23:57

Publicado em 16 de Julho de 2019 às 23:57

Atendente de telemarketing, call center Crédito: Divulgação
O site lançado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para que consumidores bloqueiem o recebimento de ligações de empresas de telecomunicação, como ofertas de serviços de telefonia, internet banda larga e TV por assinatura gerou o interesse de muitos proprietários de linhas telefônicas. Tanto que em vários momentos desta terça-feira (16) – primeiro dia de operações - o www.naomeperturbe.com.br ficou fora do ar devido a uma enorme quantidade de acessos.
Para não receber mais as chamadas indesejadas, consumidores devem preencher um formulário de inscrição com os dados pessoais. A partir daí, a suspensão das chamadas pelas empresas de telecomunicações ocorrerá em até 30 dias contados da data do cadastro. Fazem parte do sistema de bloqueio as principais empresas do setor: Algar, Claro/Net, Nextel, Oi, Sercomtel, Sky, Telefônica/Vivo e TIM.
Alto número de acessos derruba site que bloqueia chamadas indesejadas
> LEIA TAMBÉM: Lista do Não me Perturbe já tem mais de 600 mil pessoas
A medida foi vista com bons olhos pelo auxiliar de mecânica, Rodrigo Simões, 22. Ele afirma que é positivo a criação de ferramentas para impedir o recebimento dessas ligações. “É bem chato, mesmo. Fica toda hora ligando, pensa que é alguma coisa importante e vem chamada de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro. As vezes nem atende porque sabe que é telemarketing”.
SITE DO PROCON-ES TEM MAIS ABRANGÊNCIA
A ferramenta, no entanto, contempla apenas empresas do ramo de telecomunicações, o que representa cerca de 32% das chamadas indesejadas, segundo a Anatel. Diferente disso, um recurso parecido oferecido pelo Procon-ES abrange um bloqueio maior.
Além dos serviços de telefonia, internet banda larga e TV por assinatura, chamadas de outras ofertas feitas por telemarketing, como financeiras, planos de saúde e outros podem ser evitadas com o cadastro na ferramenta “Bloqueio de Telemarketing”, disponível no site do Procon desde o ano de 2010, no site do Procon Estadual.
A diretora jurídica do órgão, Andréa Munhós, explica como funciona o bloqueio realizado pelo serviço. A partir do cadastro, o nome do consumidor vai para uma lista que é consultada pelas empresas que prestam serviços de telemarketing antes de realizarem as ligações. As linhas que estão nessa lista não recebem chamadas.
“É gratuito, simples. Faz o cadastro e em 30 dias as empresas estão impedidas de ligar para esse consumidor que está com o telefone inserido nesta lista. Acaba sendo mais abrangente pois não se restringe só as empresas de telecomunicação, mas sim a todos os serviços de telemarketing”.
Andréa Munhós, diretora jurídica do Procon-ES Crédito: José Carlos Schaeffer
Se mesmo após o cadastro e os 30 dias para inserção na lista, as empresas entrarem em contato, a diretora orienta o consumidor a denunciar pela própria ferramenta.
“É importante informar ao Procon a data, hora, número e qual empresa fez a ligação. Assim a gente abre um processo administrativo para dar prosseguimento a reclamação. Se constatada a prática infratora, o órgão pune a empresa”.
O “Bloqueio de Telemarketing” está disponível no site do Procon-ES desde 2010. De lá para cá, 61104 números já foram cadastrados.

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