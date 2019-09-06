Acidente com van escolar em Vitória: crianças passam por cirurgia

As duas crianças que ficaram feridas durante um acidente com uma van escolar, na última quinta-feira (05), em Vitória, passaram por um procedimento cirúrgico. Uma delas já recebeu alta, mas a outra deve ficar internada até domingo.
De acordo com as famílias, as meninas, de 12 e 13 anos, tiveram cortes profundos. Elas precisaram passar por um procedimento para retirada de cacos de vidro da pele, além de receber alguns pontos.
"Ela está internada e em observação. Teve cortes do cotovelo ao pulso e um bem profundo na cabeça. Por muito pouco não pegou próximo ao olho", relatou a mãe de uma das vítimas, a técnica de enfermagem Cristiane Cunha Oliveira.
Cristiane contou que a filha lembra de todo o acidente e comparou a sensação a de "tomar um caldo" na água. "Ela relatou ter visto o carro vindo na direção da van e logo depois de ficar rodando, como se tivesse tomando um caldo no mar", disse.
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Já a outra criança, 12 anos, precisou fazer exames de tomografia, além de levar mais de 10 pontos na cabeça. Ela ficou internada e recebeu alta na tarde desta sexta-feira (06).
"Ela teve muitos cortes e alguns estilhaços não foram retirados por questão de segurança mesmo. Ela está bem assustada e não quer mais andar de van. O susto foi grande", contou a mãe da menina, a vendedora Tatiana Calazzan de Souza.