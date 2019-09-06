Acidente com van escolar em Vitória: crianças passam por cirurgia

Acidente envolvendo van com crianças em Vitória nesta quinta-feira (05) Crédito: Internauta/Via WhatsApp

De acordo com as famílias, as meninas, de 12 e 13 anos, tiveram cortes profundos. Elas precisaram passar por um procedimento para retirada de cacos de vidro da pele, além de receber alguns pontos.

"Ela está internada e em observação. Teve cortes do cotovelo ao pulso e um bem profundo na cabeça. Por muito pouco não pegou próximo ao olho", relatou a mãe de uma das vítimas, a técnica de enfermagem Cristiane Cunha Oliveira.

Cristiane contou que a filha lembra de todo o acidente e comparou a sensação a de "tomar um caldo" na água. "Ela relatou ter visto o carro vindo na direção da van e logo depois de ficar rodando, como se tivesse tomando um caldo no mar", disse.

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Já a outra criança, 12 anos, precisou fazer exames de tomografia, além de levar mais de 10 pontos na cabeça. Ela ficou internada e recebeu alta na tarde desta sexta-feira (06).