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Acidente em Tabuazeiro

Acidente com van escolar em Vitória: crianças passam por cirurgia

Duas meninas que estavam na van tiveram cortes profundos e foram internadas no hospital. Uma delas já recebeu alta e a outra continua em observação
Aramylle Bastos Locatelli

Aramylle Bastos Locatelli

Publicado em 

06 set 2019 às 17:20

Publicado em 06 de Setembro de 2019 às 17:20

Acidente envolvendo van com crianças em Vitória nesta quinta-feira (05) Crédito: Internauta/Via WhatsApp
As duas crianças que ficaram feridas durante um acidente com uma van escolar, na última quinta-feira (05), em Vitória, passaram por um procedimento cirúrgico. Uma delas já recebeu alta, mas a outra deve ficar internada até domingo. 
De acordo com as famílias, as meninas, de 12 e 13 anos, tiveram cortes profundos. Elas precisaram passar por um procedimento para retirada de cacos de vidro da pele, além de receber alguns pontos. 
"Ela está internada e em observação. Teve cortes do cotovelo ao pulso e um bem profundo na cabeça. Por muito pouco não pegou próximo ao olho", relatou a mãe de uma das vítimas, a técnica de enfermagem Cristiane Cunha Oliveira. 
> Acidente com van escolar deixa crianças feridas na Serra
Cristiane contou que a filha lembra de todo o acidente e comparou a sensação a de "tomar um caldo" na água. "Ela relatou ter visto o carro vindo na direção da van e logo depois de ficar rodando, como se tivesse tomando um caldo no mar", disse.
Veja o vídeo do acidente
Já a outra criança, 12 anos, precisou fazer exames de tomografia, além de levar mais de 10 pontos na cabeça. Ela ficou internada e recebeu alta na tarde desta sexta-feira (06). 
"Ela teve muitos cortes e alguns estilhaços não foram retirados por questão de segurança mesmo. Ela está bem assustada e não quer mais andar de van. O susto foi grande", contou a mãe da menina, a vendedora Tatiana Calazzan de Souza. 

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