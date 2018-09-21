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Trecho da Serra

50 km/h ou 60 km/h? Sinalização confunde motoristas na BR 101

Motoristas que passam pela rodovia no bairro Divinópolis, na Serra, ficam em dúvida quanto ao limite de velocidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2018 às 10:14

Publicado em 21 de Setembro de 2018 às 10:14

Primeira placa indica limite de velocidade de 60 km/h, contradizendo a sinalização que fica poucos metros à frente, junto ao radar, que aponta máximo de 50 km/h Crédito: Vitor Jubini
Uma sinalização na BR 101, no bairro Divinópolis, na Serra, está confundindo muitos motoristas que passam pelo local. A placa que indica o limite de velocidade para a fiscalização eletrônica é de 60 km/h e, metros depois, o próprio radar indica o limite de velocidade em 50 km/h. A Eco 101 informou que irá enviar uma equipe ao local para fazer a correção da sinalização.
A engenheira de transportes Gesiane Silveira Pereira explica que a função da placa é alertar o motorista sobre a velocidade que deve seguir. Dessa forma, o número indicado na placa deve seguir a do radar para não confundir os motoristas.
Isso está errado. O que deve ser feita é uma padronização. A sinalização indica a velocidade do trecho e o radar é para aferir a velocidade e que seja cumprida, explica.
ACIDENTE
especial
Gesiane explica que isso pode trazer duas consequências para o motorista. A primeira poderia ser a multa, porque o motorista pode se confundir e passar no radar com a velocidade da placa. Já a outra seria o acidente, porque ao perceber que a velocidade é diferente, ele pode frear bruscamente, ou também bater no veículo que está atrás.
O motorista Cláudio Groner, de 60 anos, disse que duas indicações de velocidade diferentes confundem o motorista, podendo até gerar multa para as pessoas. Ele acredita que é necessário padronizar as placas.
Eu dirijo com cuidado, mas isso pode confundir qualquer um. Já levei multa em radar. Do jeito que está é mais fácil ainda de cometer alguma infração, disse.
O pedreiro Hélio Pereira, de 64 anos, disse que a forma como está o radar e a placa confundem tanto pessoas experientes como inexperientes. Ele acredita que deve haver uma padronização para 50km/ h ou para 60 km/h.
Tenho 30 anos de habilitação e já levei multa de radar. Imagina uma pessoa que não têm experiência e encontra a sinalização do jeito que está. Isso precisa ser mudado, comenta o pedreiro.
ECO101
A Eco 101 informou, por meio de nota, que irá enviar uma equipe ao local para correção da sinalização. Informou ainda que a velocidade correta é a de 50km/h.

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