50 km/h ou 60 km/h? Sinalização confunde motoristas na BR 101

Primeira placa indica limite de velocidade de 60 km/h, contradizendo a sinalização que fica poucos metros à frente, junto ao radar, que aponta máximo de 50 km/h Crédito: Vitor Jubini

Uma sinalização na BR 101, no bairro Divinópolis, na Serra, está confundindo muitos motoristas que passam pelo local. A placa que indica o limite de velocidade para a fiscalização eletrônica é de 60 km/h e, metros depois, o próprio radar indica o limite de velocidade em 50 km/h. A Eco 101 informou que irá enviar uma equipe ao local para fazer a correção da sinalização.

A engenheira de transportes Gesiane Silveira Pereira explica que a função da placa é alertar o motorista sobre a velocidade que deve seguir. Dessa forma, o número indicado na placa deve seguir a do radar para não confundir os motoristas.

Isso está errado. O que deve ser feita é uma padronização. A sinalização indica a velocidade do trecho e o radar é para aferir a velocidade e que seja cumprida, explica.

ACIDENTE

Gesiane explica que isso pode trazer duas consequências para o motorista. A primeira poderia ser a multa, porque o motorista pode se confundir e passar no radar com a velocidade da placa. Já a outra seria o acidente, porque ao perceber que a velocidade é diferente, ele pode frear bruscamente, ou também bater no veículo que está atrás.

O motorista Cláudio Groner, de 60 anos, disse que duas indicações de velocidade diferentes confundem o motorista, podendo até gerar multa para as pessoas. Ele acredita que é necessário padronizar as placas.

Eu dirijo com cuidado, mas isso pode confundir qualquer um. Já levei multa em radar. Do jeito que está é mais fácil ainda de cometer alguma infração, disse.

O pedreiro Hélio Pereira, de 64 anos, disse que a forma como está o radar e a placa confundem tanto pessoas experientes como inexperientes. Ele acredita que deve haver uma padronização para 50km/ h ou para 60 km/h.

Tenho 30 anos de habilitação e já levei multa de radar. Imagina uma pessoa que não têm experiência e encontra a sinalização do jeito que está. Isso precisa ser mudado, comenta o pedreiro.

ECO101