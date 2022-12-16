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Marcas de Valor 2022

Luxo e inovação alçam empresa ao topo da construção civil no ES

Busca por desafios e dedicação em fazer diferente premiam a Grand, que tem entre seus projetos a entrega de um home resort no Espírito Santo

Publicado em 16 de Dezembro de 2022 às 00:30

Publicado em 

16 dez 2022 às 00:30
Projeto do Taj Home Resort, empreendimento da Grand em construção em Vila Velha: protagonismo e qualidade premium.
Projeto do Taj Home Resort, empreendimento da Grand em construção em Vila Velha: protagonismo e qualidade premium. Crédito: Grand/Divulgação
Esta história começa pelo desejo incessante de um empresário capixaba em se desafiar. Após uma carreira consolidada no segmento da construção civil e passagens por importantes empresas do setor, Rodrigo Barbosa fundou a Grand Construtora, em 2013.
Em apenas nove anos, o negócio se tornou símbolo de conceito, com empreendimentos que traduzem qualidade e inovação. Neste ano, a Grand Construtora conquistou o primeiro lugar na categoria “Construção” do Marcas de Valor A Gazeta.
“O prêmio é um reconhecimento aos protagonistas do mercado capixaba”, diz o sócio-presidente Rodrigo Barbosa, que pretende “continuar surpreendendo para seguir tocando o coração e a mente do capixaba”.
Indagado sobre o que alçou a Grand ao topo da construção capixaba, Barbosa não hesita em dizer o motivo: a empresa acredita e investe no Espírito Santo. “Podemos citar também o relacionamento com nossos clientes, que é muito próximo. Eles acabam sendo também embaixadores da marca Grand”, explica.
Projeto do Taj Home Resort, empreendimento da Grand em construção em Vila Velha: protagonismo e qualidade premium.
Salão infantil do Taj, que traz vários espaços para recreação e entretenimento Crédito: Grand/Divulgação
O Taj Home Resort, em construção na cidade de Vila Velha, é uma das joias que evidenciam o investimento da Grand no Estado. “Temos orgulho de dizer que um dos maiores home resorts de luxo do Brasil fica no Espírito Santo. Acredito que o Taj busca um protagonismo para o Estado, e o público reconhece”, afirma o presidente.

Compromisso

O comprometimento com a oferta e o empenho em surpreender os clientes também marcam a trajetória da companhia. “A empresa sempre foi extremamente criteriosa com a entrega dos empreendimentos e com a qualidade. Até hoje, todos os nossos prédios foram entregues dentro do prazo. Na maioria das vezes, até antecipamos”, diz Rodrigo Barbosa.
Sobre a missão de surpreender, ele ressalta que a empresa, sempre que possível, entrega o empreendimento com um revestimento melhor do que o contratado, por exemplo. “O compromisso com nossos clientes é uma prioridade”, salienta.

Inovação

Para manter a Grand em evidência, a expressão usada por Barbosa é “inovar sempre”. Nesse propósito, exerce grande influência a cultura de pensar cada projeto detalhadamente para oferecer a melhor experiência de moradia para os clientes.
“A Grand ousa fazer diferente e não tem medo do novo. Pelo contrário, isto é o que nos move: criar cada vez mais soluções e encantamento para os nossos clientes não só morarem, mas também realmente viverem o melhor”, salienta.
Rodrigo Barbosa, sócio-presidente da Grand Construtora
Rodrigo Barbosa, sócio-presidente da Grand Construtora, fundou a empresa em 2013 Crédito: Cloves Louzada
Falar em inovação é também falar nas necessidades e mudanças impostas pela quarta revolução industrial, o que, para Barbosa, não está restrito somente ao setor de tecnologia. “É claro que também investimos nessa área, aplicando as mais novas técnicas e buscando o que há de melhor na área da construção para otimizar a qualidade e resultado das obras”, argumenta o presidente.
Mas o principal destaque, complementa ele, é o grande investimento da Grand em tendências que buscam a melhoria da qualidade de vida dos moradores, como o design biofílico presente nos últimos lançamentos.
“O paisagismo deles, inclusive, é assinado por um dos mais renomados arquitetos paisagistas do Brasil, Benedito Abbud”, aponta. O “design biofílico” é um conceito que busca reconectar as pessoas com a natureza em ambientes construídos, o que vem ganhando força na arquitetura recente.

Planos

Para 2023, Rodrigo Barbosa promete um lançamento disruptivo em Vitória, tanto pela localização quanto pelo projeto. “Esperamos mais uma vez surpreender positivamente o capixaba.”
Sobre o que projeta para os próximos dez anos, o executivo finaliza: “O mercado de luxo nos permite inovar nos projetos, pois a diferenciação tem um custo. Pretendemos continuar trazendo esses diferenciais para nossos empreendimentos”.

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