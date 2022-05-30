Leilão tem apartamentos recuperados de financiamento a partir de R$ 71 mil no ES

Uma cobertura duplex e mais 17 unidades no Edifício Port Soleil Residence, em Guarapari, estão entre os imóveis que vão a leilão Crédito: Divulgação/Banestes

Banestes colocou 55 imóveis em leilão, que será encerrado às 15 horas do próximo dia 28 de junho. O pregão eletrônico será realizado virtualmente e os compradores terão a oportunidade de arrematar terrenos, áreas comerciais, e apartamentos ofertados a preços inferiores aos praticados no mercado. Todas as unidades disponibilizadas são de proprietários inadimplentes, que não conseguiram pagar o financiamento. Assim, os imóveis voltaram para o banco.

R$ 870 mil. No mesmo prédio, há muitos outros apartamentos menores com valores que partem de R$ 319 mil até R$ 415 mil. Entre as muitas opções oferecidas está uma cobertura duplex de 161 m² no Edifício Port Soleil, no Centro de Guarapari . O valor da oferta mínima para este imóvel pelo edital do leilão é de. No mesmo prédio, há muitos outros apartamentos menores com valores que partem de R$ 319 mil até R$ 415 mil.

O bem de maior valor no leilão virtual é um terreno urbano localizado na BR 101, em Cariacica, cotado em pouco mais de R$ 11,5 milhões. Há também uma propriedade rural em Anchieta, no Sul do Estado, à venda por R$ 8,9 milhões. Já o menor valor entre todos os 55 leiloados pertence a um terreno de 287,30m² no bairro Morada do Sol, em Colatina, à venda por cerca de R$ 66 mil.

EM CONTA

Entre os imóveis, o preço mais em conta é um apartamento de dois quartos de 43,64m² no Condomínio Parque Viva Jacaraípe, em Nova Almeida, na Serra, no valor de R$ 71 mil.

Para participar do leilão, o interessado precisa se cadastrar no site da leiloeira oficial e podem participar pessoas física e jurídica. Os bens podem ser arrematados à vista ou na modalidade de financiamento.

Os lances poderão ser feitos e acompanhados pela internet. Este será o primeiro leilão de imóveis do ano pelo banco, sendo que as unidades estão distribuídas em 17 municípios capixabas, além dos estados do Rio de Janeiro e Bahia.

No Espírito Santo, 31 imóveis ficam na Grande Vitória. Os demais estão nas cidades de Anchieta, Barra de São Francisco, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Iconha, Mimoso do Sul, Piúma e São Gabriel da Palha.