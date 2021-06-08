Caixa libera saque da 2ª parcela do auxílio para nascidos em junho nesta quarta (9)

Nesta quarta-feira (9), a Caixa Econômica Federal libera mais uma rodada do saque em dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial. Desta vez os contemplados são os nascidos no mês de junho. Os beneficiários poderão ter o dinheiro em mãos ou fazer a transferência para outros bancos. Os valores que variam de R$ 150 a R$ 375.
Para sacar o recurso basta comparecer às lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou agências do banco. O benefício foi depositado no dia 21 de maio, mas, até agora, só era possível movimenta-lo pelo aplicativo Caixa Tem.
A segunda parcela terminou de ser depositada no dia 30 de maio para os nascidos em dezembro. O calendário de liberação do saque dessa etapa vai até o dia 17 de junho, seguindo o cronograma de pagamentos (veja no fim da matéria).
Estão confirmadas ainda mais duas parcelas, em julho e agosto. Mas, segundo informações do Estadão, o Governo Federal deve prorrogar os pagamentos do auxílio emergencial por mais dois meses. Com isso, a ajuda financeira deve se estender até setembro.
O valor do benefício em 2021 varia de acordo com a composição da família:
- R$ 150 - O trabalhador que vive sozinho, ou seja, que não tem família para sustentar;
- R$ 250 - Famílias com mais de uma pessoa vivendo na mesma casa;
- R$ 375 - Famílias em que a mãe é a chefe da casa, ou seja, que é a única provedora.