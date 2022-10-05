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Atualizações

WhatsApp começa a bloquear prints em imagens de visualização única

Ainda não existe uma data para que o mecanismo fique disponível para todas as versões do aplicativo, mas recurso já está sendo implementado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 out 2022 às 15:46

Publicado em 05 de Outubro de 2022 às 15:46

WhatsApp está implementando, de forma gradual, o recurso de bloqueio de captura de tela em fotos e vídeos de visualização única. O mecanismo, que garante mais segurança no envio de arquivos de imagens feitas para não ficarem registradas, está disponível apenas para testadores da versão Beta.
De acordo com a empresa de propriedade da Meta, ainda não existe uma data para que o recurso chegue a todas as versões do aplicativo.
A novidade veio pouco mais de um ano depois que a função de compartilhar imagens que só podem ser vistas uma única vez foi lançada.
Em agosto de 2021, inspirado no aplicativo Snapchat, o WhatsApp passou a permitir que o usuário envie arquivos de conteúdo sensível sem que eles se tornem um registro digital permanente. Após a visualização, o conteúdo é automaticamente apagado e a mensagem passa a ser exibida apenas como "aberta".
Segundo a empresa de Mark Zuckerberg, o objetivo era dar ao usuário ainda mais controle sobre sua própria privacidade.
No entanto, a função chegou para o usuário com algumas brechas. Além de permitir que o destinatário realizasse a captura da tela ao abrir a imagem, o remente também não era avisado quando o conteúdo fosse "printado".
Agora, com o novo recurso, ao tentar realizar o print da tela em uma mensagem autodestrutiva o aplicativo exibirá uma mensagem de que não é possível fazer a captura de tela devido à política de segurança.
De acordo com o site WABetaInfo, especializado em atualizações do app, o uso de outros aplicativos de captura de tela também não será possível. Ao fazer o print da tela do WhatsApp a partir de outro app, a imagem ficará preta. A tentativa de captura de tela não será notificada ao remente da mensagem.
Ainda segundo o WABetaInfo, utilizar a função de gravação de tela antes de abrir uma mensagem de visualização única também não surtirá efeito. Durante esse processo, ao abrir a mensagem autodestrutiva a gravação do vídeo será interrompida.
Por enquanto, o bloqueio na captura de tela em imagens de visualização única foi identificada no WhatsApp Beta para Android na versão 2.22.22.3.

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