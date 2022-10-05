WhatsApp começa a bloquear prints em imagens de visualização única

WhatsApp está implementando, de forma gradual, o recurso de bloqueio de captura de tela em fotos e vídeos de visualização única. O mecanismo, que garante mais segurança no envio de arquivos de imagens feitas para não ficarem registradas, está disponível apenas para testadores da versão Beta.

De acordo com a empresa de propriedade da Meta, ainda não existe uma data para que o recurso chegue a todas as versões do aplicativo.

A novidade veio pouco mais de um ano depois que a função de compartilhar imagens que só podem ser vistas uma única vez foi lançada.

Em agosto de 2021, inspirado no aplicativo Snapchat, o WhatsApp passou a permitir que o usuário envie arquivos de conteúdo sensível sem que eles se tornem um registro digital permanente. Após a visualização, o conteúdo é automaticamente apagado e a mensagem passa a ser exibida apenas como "aberta".

Segundo a empresa de Mark Zuckerberg, o objetivo era dar ao usuário ainda mais controle sobre sua própria privacidade.

No entanto, a função chegou para o usuário com algumas brechas. Além de permitir que o destinatário realizasse a captura da tela ao abrir a imagem, o remente também não era avisado quando o conteúdo fosse "printado".

Agora, com o novo recurso, ao tentar realizar o print da tela em uma mensagem autodestrutiva o aplicativo exibirá uma mensagem de que não é possível fazer a captura de tela devido à política de segurança.

De acordo com o site WABetaInfo, especializado em atualizações do app, o uso de outros aplicativos de captura de tela também não será possível. Ao fazer o print da tela do WhatsApp a partir de outro app, a imagem ficará preta. A tentativa de captura de tela não será notificada ao remente da mensagem.

Ainda segundo o WABetaInfo, utilizar a função de gravação de tela antes de abrir uma mensagem de visualização única também não surtirá efeito. Durante esse processo, ao abrir a mensagem autodestrutiva a gravação do vídeo será interrompida.