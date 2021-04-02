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Vitor Jubini
Espetáculo

Quaresmeiras enchem de cor a paisagem das serras capixabas

Nesta época do ano, árvores nativas da Mata Atlântica florescem e embelezam a paisagem da região serrana do Espírito Santo.

Vitor Jubini

Editor de Fotografia

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 09:57

Publicado em

02 abr 2021 às 09:57
Árvores quaresmeiras floridas às margens da rodovia BR-262 no ES
Suas flores roxas se destacam entre a mata e chamam atenção de quem passa pela rodovia BR 262. Crédito: Vitor Jubini
Em meio ao verde da mata cravada na serra destacam-se pontos de luminosidade contrastantes. As pétalas vibrantes parecem gotas de tinta roxa sobre uma tela verde. E ao passo que aumenta a altitude, a quantidade de árvores se intensifica. Em cada curva temos um novo quadro naturalista sugerido pelos limites visuais impostos pelos automóveis. No entanto, para contemplar de maneira plena, basta estacionar e respirar um ar puro da montanha aromatizado com fragrância natural de flores e ervas. Talvez nesse momento, contemplar a natureza, dentro da possibilidade de cada um, seja um antígeno momentâneo para preservar nossos sentimentos diante de um cenário tão tóxico.   
Árvores quaresmeiras floridas às margens da rodovia BR-262 no ES
A cor das flores se destaca na paisagem verde. Crédito: Vitor Jubini
Árvores quaresmeiras floridas às margens da rodovia BR-262 no ES
Árvores quaresmeiras floridas às margens da rodovia BR-262 no ES Crédito: Vitor Jubini
Árvores quaresmeiras floridas às margens da rodovia BR-262 no ES
A quaresmeira é nativa da Mata Atlântica e também pode ser utilizada em projetos paisagísticos como planta ornamental Crédito: Vitor Jubini
Árvores quaresmeiras floridas às margens da rodovia BR-262 no ES
Vista de cima elas se destacam em meio ao verde da paisagem Crédito: Vitor Jubini
Árvores quaresmeiras floridas às margens da rodovia BR-262 no ES
As flores têm 5 pétalas e formato de estrela Crédito: Vitor Jubini
Árvores quaresmeiras floridas às margens da rodovia BR-262 no ES
Ela pode atingir até 12 metros de altura e seu tronco chega a 40 cm de diâmetro Crédito: Vitor Jubini

Quaresmeiras enchem de cor a paisagem das serras capixabas

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