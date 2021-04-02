Quaresmeiras enchem de cor a paisagem das serras capixabas

Em meio ao verde da mata cravada na serra destacam-se pontos de luminosidade contrastantes. As pétalas vibrantes parecem gotas de tinta roxa sobre uma tela verde. E ao passo que aumenta a altitude, a quantidade de árvores se intensifica. Em cada curva temos um novo quadro naturalista sugerido pelos limites visuais impostos pelos automóveis. No entanto, para contemplar de maneira plena, basta estacionar e respirar um ar puro da montanha aromatizado com fragrância natural de flores e ervas. Talvez nesse momento, contemplar a natureza, dentro da possibilidade de cada um, seja um antígeno momentâneo para preservar nossos sentimentos diante de um cenário tão tóxico.