Maratona de Natal: acompanhe a rota de Papai Noel em tempo real

O "Bom Velhinho", com seu trenó mágico puxado por nove renas, já está percorrendo o mundo para entregar presentes para as crianças. A maratona de Papai Noel durante o Natal pode ser acompanhada em tempo real. É possível ver o trajeto que está sendo feito e onde ele está neste momento.
Confira os sites:
É possível ainda saber em quais cidades ele parou, quantos presentes já entregou, quanto tempo falta para chegar ao Brasil e até a cidade de quem está fazendo a busca.
HISTÓRIAS DE NOEL
1 - A origem do bom velhinho
Você sabia que o Papai Noel já viajou pelos céus a cavalo e usando casaco marrom? A imagem do bom velhinho que conhecemos foi consolidada no século XIX, mas antes ele era bem diferente. Confira:
2 - Noel dribla o tempo e a rotação da Terra
Para entregar os presentes, Noel viaja na contramão da rotação da terra, dribla o tempo e carrega milhões de quilos. E vamos te antecipar uma curiosidade: para ele, na noite de Natal é sempre meia-noite. Veja:
3 - E se o Papai Noel fosse capixaba?
Cansado do frio, o bom velhinho decidiu trocar o pesado traje de inverno por roupas mais frescas para aproveitar o clima no Espírito Santo. Veja como ficou seu traje: