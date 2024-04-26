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Janela de prédio despenca após zeladora tentar abri-la em Vila Velha

Os moradores do edifício localizado em Itapoã reclamam de infiltrações em todo o edifício, mesmo sendo uma construção recente, entregue somente há quatro anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2024 às 19:33

Publicado em 26 de Abril de 2024 às 19:33

A janela do estacionamento de um prédio localizado em Itapoã, em Vila Velha, caiu quando uma auxiliar de serviços foi apenas abrir a estrutura. A peça, que caiu de uma altura de cerca de seis metros, atingiu a rampa de entrada do prédio. O impacto da queda foi tão forte que danificou o piso da área de acesso. Ninguém se feriu.
A câmera de videomonitoramento mostra o momento em que a zeladora tenta abrir a estrutura, mas ele desaba com apenas o toque da mulher. Outra câmera, do lado de fora do edifício, mostra a estrutura caindo, o que assustou um pedestre que caminhava pela calçada.
Em conversa com o repórter João Brito, da TV Gazeta, os moradores do edifício reclamam de infiltrações visíveis em diversas regiões que estão levando a impactos dentro dos apartamentos.
Janela cai de seis metros após zeladora tentar abrir a estrutura.
A janela caiu do estacionamento de um prédio de Vla Velha após a zeladora tentar abri-la  Crédito: Arquivo Pessoal
Um deles é o guindasteiro Sérgio Arnaldo, onde a haste da fachada do prédio descolou. “Eu estava em casa e se despenhou a haste. Foi um susto porque ela ficou balançando com o vento. Poderia cair na cabeça de qualquer pessoa que estivesse lá embaixo. O vizinho também se assustou”, contou.
A revolta de quem vive nos imóveis da propriedade é pelo local ser novo. Entregue aos compradores em 2019, ele já acumula reclamações, que pela quantidade, foi contratado um engenheiro para avaliação. O laudo tem mais de 800 páginas e foi entregue para a construtora, mas nada foi feito, segundo o síndico Breno Macedo.
Em nota, a Construtora Javé disse que não tomou conhecimento em relação ao fato antes da reportagem entrar em contato e explicou estar com a equipe técnica disponível. Veja nota completa:

Nota da construtora:

"A Construtora Javé informa que, antes de mais nada, não tomou conhecimento com relação ao fato ocorrido antes da reportagem contatá-la e, como sempre, está com a equipe técnica à disposição para identificar a origem do problema reportado e atuar desde que seja da sua responsabilidade.

Reforça ainda que só foi cientificada da existência do laudo após ser citada em demanda judicial, pois jamais foi notificada acerca de eventuais problemas e que aguarda a realização de prova pericial do juízo. Esclarece ainda que após ser citada contratou assistente técnico para elaboração de laudo de contraposição e verificação de eventuais responsabilidades, porém o síndico impediu a entrada da equipe de assistência técnica. A construtora está e sempre esteve à disposição do diálogo e apuração de eventuais responsabilidades".

Caso parecido

Recentemente, um caso semelhante, porém mais grave, também ocorreu em Vila Velha, mas na orla da Praia de Itaparica. No dia 28 de fevereiro, parte da marquise de um edifício despencou e atingiu a guarita dos porteiros. Por sorte, ninguém passava pela área social e não havia trabalhadores no cômodo atingido.

Parte de concreto de prédio desaba e destrói guarita em Vila Velha

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