Janela de prédio despenca após zeladora tentar abri-la em Vila Velha

"A Construtora Javé informa que, antes de mais nada, não tomou conhecimento com relação ao fato ocorrido antes da reportagem contatá-la e, como sempre, está com a equipe técnica à disposição para identificar a origem do problema reportado e atuar desde que seja da sua responsabilidade.



Reforça ainda que só foi cientificada da existência do laudo após ser citada em demanda judicial, pois jamais foi notificada acerca de eventuais problemas e que aguarda a realização de prova pericial do juízo. Esclarece ainda que após ser citada contratou assistente técnico para elaboração de laudo de contraposição e verificação de eventuais responsabilidades, porém o síndico impediu a entrada da equipe de assistência técnica. A construtora está e sempre esteve à disposição do diálogo e apuração de eventuais responsabilidades".