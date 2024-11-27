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Transtorno

Furto de equipamentos em estação causa vazamento de esgoto em Marataízes

Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) informou que estão em processo de levantamento do prejuízo para a reinstalação elétrica e correção do problema

Publicado em 27 de Novembro de 2024 às 13:18

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

27 nov 2024 às 13:18
Furto de equipamentos elétricos paralisa estação e provoca vazamento de esgoto em Marataízes
Morador registrou como situação está rua do bairro nesta quarta-feira (27) Crédito: Luiz Guilherme dos Santos Nunes
Um furto de equipamentos elétricos na Estação Elevatória do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) no bairro Cidade Nova em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, paralisou o sistema de tratamento no local, e o problema provocou vazamento de esgoto nas ruas.
O crime aconteceu na terça-feira (26). O morador Luiz Guilherme dos Santos Nunes fez um registro da situação da rua Beira Mar nesta manhã de quarta-feira (27). Segundo o Saae de Itapemirim, que também é responsável pelo serviço na cidade vizinha de Marataízes, o impacto do furto é o transbordo de esgoto na região.
“Esse problema comprometeu o sistema de bombeamento e gerou transtornos para a população local. Estamos cientes da gravidade da situação e, por isso, já tomamos as providências necessárias para a recuperação do serviço. Como se trata de uma autarquia, que opera com base em um sistema público, estamos em processo de levantamento do prejuízo para a reinstalação elétrica e correção do problema”, divulgou a autarquia em nota.
O Saae disse que foi registrado um boletim de ocorrência sobre o crime para que as autoridades competentes possam acompanhar o desenrolar da investigação, e para serem tomadas providências legais. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem para saber sobre as investigações do caso, mas não houve retorno até a publicação deste texto.

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