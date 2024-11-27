Furto de equipamentos em estação causa vazamento de esgoto em Marataízes

Morador registrou como situação está rua do bairro nesta quarta-feira (27) Crédito: Luiz Guilherme dos Santos Nunes

Um furto de equipamentos elétricos na Estação Elevatória do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) no bairro Cidade Nova em Marataízes , no Litoral Sul do Espírito Santo, paralisou o sistema de tratamento no local, e o problema provocou vazamento de esgoto nas ruas.

O crime aconteceu na terça-feira (26). O morador Luiz Guilherme dos Santos Nunes fez um registro da situação da rua Beira Mar nesta manhã de quarta-feira (27). Segundo o Saae de Itapemirim, que também é responsável pelo serviço na cidade vizinha de Marataízes, o impacto do furto é o transbordo de esgoto na região.

“Esse problema comprometeu o sistema de bombeamento e gerou transtornos para a população local. Estamos cientes da gravidade da situação e, por isso, já tomamos as providências necessárias para a recuperação do serviço. Como se trata de uma autarquia, que opera com base em um sistema público, estamos em processo de levantamento do prejuízo para a reinstalação elétrica e correção do problema”, divulgou a autarquia em nota.