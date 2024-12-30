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Empresa suspende motorista de ônibus após atropelamento de cachorro no ES

Imagens de câmera de segurança mostram que o animal dormia no meio da rua quando foi atropelado pelo veículo, no sábado (28), em Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 30 de Dezembro de 2024 às 12:38

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

30 dez 2024 às 12:38
Um motorista de ônibus foi suspenso após atropelar um cachorro que dormia no meio da rua em São Joaquim, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde de sábado (28).
Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento em que o veículo passa por cima do cachorro. No local, outros cães também estavam soltos, mas não sofreram nenhum ferimento. O estado de saúde do animal atropelado não foi informado.
Em nota, o Consórcio NovoTrans, responsável pelo transporte público do município, lamentou o ocorrido e afirmou que está tomando as medidas legais sobre o caso. "Assim que tomamos conhecimento do fato, a empresa agiu prontamente para identificar o motorista envolvido, que foi imediatamente suspenso de suas atividades. Paralelamente, iniciamos um processo administrativo interno para apurar, com rigor, todas as circunstâncias do ocorrido", afirma a empresa.

Confira a nota do Consórcio NovoTrans na íntegra

O Consórcio Novotrans vem, por meio desta, esclarecer o ocorrido na data de ontem (sábado), quando, lamentavelmente, um de nossos veículos atropelou um cão. Assim que tomamos conhecimento do fato, a empresa agiu prontamente para identificar o motorista envolvido, que foi imediatamente suspenso de suas atividades. Paralelamente, iniciamos um processo administrativo interno para apurar, com rigor, todas as circunstâncias do ocorrido.

Reiteramos que esse episódio é extremamente lamentável e não reflete, de forma alguma, os valores e a conduta que orientam as operações do Consórcio Novotrans. Nossa empresa investe constantemente em treinamentos e qualificações de nossos colaboradores, reforçando o compromisso com a segurança, o respeito e a responsabilidade social.

Após a conclusão da apuração interna, todas as medidas legais e cabíveis serão tomadas para garantir que situações como essa não se repitam. Expressamos novamente o nosso pesar pelo ocorrido e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

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