Empresa suspende motorista de ônibus após atropelamento de cachorro no ES

O Consórcio Novotrans vem, por meio desta, esclarecer o ocorrido na data de ontem (sábado), quando, lamentavelmente, um de nossos veículos atropelou um cão. Assim que tomamos conhecimento do fato, a empresa agiu prontamente para identificar o motorista envolvido, que foi imediatamente suspenso de suas atividades. Paralelamente, iniciamos um processo administrativo interno para apurar, com rigor, todas as circunstâncias do ocorrido.



Reiteramos que esse episódio é extremamente lamentável e não reflete, de forma alguma, os valores e a conduta que orientam as operações do Consórcio Novotrans. Nossa empresa investe constantemente em treinamentos e qualificações de nossos colaboradores, reforçando o compromisso com a segurança, o respeito e a responsabilidade social.



Após a conclusão da apuração interna, todas as medidas legais e cabíveis serão tomadas para garantir que situações como essa não se repitam. Expressamos novamente o nosso pesar pelo ocorrido e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

