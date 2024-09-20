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"Disco de Arado"

Dupla sertaneja fica ferida após explosão em churrasqueira em Cachoeiro

Em nota, foi explicado que os cantores estavam em um evento particular quando a churrasqueira, conhecida como "disco de arado", explodiu; vítimas foram socorridas e estão bem
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

20 set 2024 às 17:36

Publicado em 20 de Setembro de 2024 às 17:36

Dupla Mateus Matos e Murilo
Dupla Mateus Matos e Murilo Crédito: Instagram / mateusmatosemurilo
A dupla sertaneja Mateus Matos e Murilo sofreu ferimentos após uma explosão em uma churrasqueira conhecida como "disco de arado", na noite de quinta-feira (19), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a assessoria de imprensa dos cantores, eles foram socorridos e levados ao Hospital Santa Casa de Misericórdia no município.
Nas redes sociais, o cantor Murilo informou que já recebeu alta hospitalar, mas o estado de saúde de Mateus não foi divulgado. Em nota sobre o incidente, foi explicado que os cantores estavam em um evento particular quando ocorreu a explosão da churrasqueira. Ambos sofreram queimaduras de segundo grau, mas a nota ressalta que "estão bem".
Denise Koppe, sogra de Mateus, confirmou que o cantor Murilo recebeu alta: "Ele queimou a perna, mas graças a Deus já está em casa, está tudo bem. Já o Mateus se queimou um pouco mais, com 40% do corpo atingido (pernas, braço e parte da barriga). Devido às queimaduras de 2º grau, foi necessário transferi-lo da Santa Casa de Cachoeiro para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, que é referência em tratamento de queimaduras. O helicóptero do Notaer (Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar) foi buscá-lo em Cachoeiro e o trouxe para cá", relatou.
A sogra de Mateus também comentou sobre o estado de saúde do cantor: “Ele está falando, está lúcido. Estamos saindo da Serra agora, após passar o dia aqui. Na verdade, estamos envolvidos desde ontem, por volta das 22h, quando ocorreu o acidente e ele foi internado na Santa Casa. Estamos acompanhando tudo de perto. Graças a Deus, está tudo bem."

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