Dupla sertaneja fica ferida após explosão em churrasqueira em Cachoeiro

Dupla Mateus Matos e Murilo Crédito: Instagram / mateusmatosemurilo

A dupla sertaneja Mateus Matos e Murilo sofreu ferimentos após uma explosão em uma churrasqueira conhecida como "disco de arado", na noite de quinta-feira (19), em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo . Segundo a assessoria de imprensa dos cantores, eles foram socorridos e levados ao Hospital Santa Casa de Misericórdia no município.

Nas redes sociais, o cantor Murilo informou que já recebeu alta hospitalar, mas o estado de saúde de Mateus não foi divulgado. Em nota sobre o incidente, foi explicado que os cantores estavam em um evento particular quando ocorreu a explosão da churrasqueira. Ambos sofreram queimaduras de segundo grau, mas a nota ressalta que "estão bem".

Denise Koppe, sogra de Mateus, confirmou que o cantor Murilo recebeu alta: "Ele queimou a perna, mas graças a Deus já está em casa, está tudo bem. Já o Mateus se queimou um pouco mais, com 40% do corpo atingido (pernas, braço e parte da barriga). Devido às queimaduras de 2º grau, foi necessário transferi-lo da Santa Casa de Cachoeiro para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, que é referência em tratamento de queimaduras. O helicóptero do Notaer (Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar) foi buscá-lo em Cachoeiro e o trouxe para cá", relatou.