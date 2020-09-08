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Carlos Alberto Silva
469 anos

De carona pela metrópole: vídeo mostra Vitória "em movimento"

Fotógrafo de A Gazeta, Carlos Alberto Silva percorreu vários pontos de Vitória, com uma câmera instalada no carro, para captar a cidade no seu dia a dia

Aline Nunes

Repórter

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 06:00

Publicado em

08 set 2020 às 06:00
Bairro Praia do Canto visto da Ilha do Frade
Bairro Praia do Canto visto da Ilha do Frade Crédito: Carlos Alberto Silva
De que ponto de vista você conhece Vitória? Do alto do morro, da janela do ônibus ou do carro, a pé ou circulando de bicicleta? Como enxerga a capital que está completando 469 anos? Mesmo que seja morador antigo, nascido e criado na Rua Sete ou em Santo Antônio, daqueles que viram a cidade crescer sobre aterros, é provável que tenha um lugar que os olhos ainda não alcançaram. Seja como for, a dica é aproveitar a carona pela nova metrópole.
Fotógrafo de A Gazeta, Carlos Alberto Silva percorreu vários pontos de Vitória, com uma câmera instalada no carro, para captar a cidade em movimento. Regiões turísticas, símbolos religiosos e culturais, área histórica... Cada recanto ficou gravado na memória, e também neste vídeo para levar todos a uma rápida viagem pela vibrante vida na Capital. Depois, é só aparecer por lá!

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