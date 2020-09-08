De carona pela metrópole: vídeo mostra Vitória "em movimento"

Fotógrafo de A Gazeta, Carlos Alberto Silva percorreu vários pontos de Vitória, com uma câmera instalada no carro, para captar a cidade em movimento. Regiões turísticas, símbolos religiosos e culturais, área histórica... Cada recanto ficou gravado na memória, e também neste vídeo para levar todos a uma rápida viagem pela vibrante vida na Capital. Depois, é só aparecer por lá!