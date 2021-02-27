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Pandemia

Coronavírus: ES registra 6.397 mortes e passa de 325 mil casos

Segundo a Secretaria de Saúde (Sesa), foram nove mortes e 1.089 casos confirmados em apenas 24 horas

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 17:00

Publicado em 

27 fev 2021 às 17:00
Coronavírus
Coronavírus: Vila Velha é a cidade com o maior número de infectados pelo vírus Crédito: kjpargeter/Freepik
Mais nove mortes foram registradas no Espírito Santo neste sábado (27), totalizando 6.397 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.089 novos casos, chegando a 325.315 pessoas infectadas desde o início da pandemia.
Entre os municípios, Vila Velha se mantém com o maior número de moradores infectados: são 42.071. Na sequência, aparecem Serra (40.958), Vitória (35.624) e Cariacica (25.509).
Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking dos bairros, com 5.409 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.741.
A quantidade de curados em todo o Estado chegou a 307.019. Já a taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2%, e mais de 973 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.
A vacinação contra a Covid-19 também avança no Estado. Até a última sexta-feira (26), 118.135 pessoas receberam a primeira dose da vacina no Espírito Santo. O dado não é atualizado no Painel Covid-19, do governo estadual, no fim de semana. 

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