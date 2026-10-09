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Homenagem

Comandante da Guarda de Vila Velha recebe condecoração da ONU em SP

Landa Marques também recebeu a Medalha Mérito GCM's do Brasil pelo destaque nos serviços de segurança pública

Publicado em 09 de Outubro de 2026 às 11:00

Emanoele Gobbi

Emanoele Gobbi

Publicado em 

09 out 2026 às 11:00
Comandante da Guarda Municipal de Vila Velha, Landa Marques
Comandante da Guarda Municipal de Vila Velha, Landa Marques Danilo Martins

A comandante da Guarda Municipal de Vila Velha, Landa Marques, recebeu duas condecorações em reconhecimento a sua atuação na segurança pública. A cerimônia foi realizada nz quinta-feira (8), na Câmara Municipal de São Paulo, no bairro Bela Vista, na capital paulista.


Uma das homenagens foi o Colar Oficial da Paz, uma honraria institucional concedida pela Associação Brasileira das Forças Internacionais da Paz da ONU (ABFIP). A comandante também recebeu a Medalha Mérito GCM's do Brasil, destinada a profissionais que se destacam pelos serviços prestados na área da segurança pública.


Landa está à frente da Guarda Municipal de Vila Velha há seis anos. Durante esse período, participou de iniciativas voltadas à qualificação de agentes, modernização da corporação e ampliação das ações de segurança e proteção à população. 


Segundo a comandante, as homenagens representam o reconhecimento não apenas de sua trajetória, mas também do trabalho desenvolvido por toda a instituição.


Receber essas duas homenagens é uma grande honra e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade. Eu recebo essas condecorações em nome de todos os homens e mulheres que fazem parte da Guarda Municipal de Vila Velha e que trabalham diariamente para proteger a nossa população. Esse reconhecimento reforça que estamos no caminho certo e nos motiva a continuar buscando uma Guarda cada vez mais preparada, qualificada e próxima da comunidade

Landa Marques Comandante da Guarda Municipal de Vila Velha

Landa ainda destacou que a honraria e reconhecimento servem como incentivo para a continuidade do trabalho desenvolvido pela Guarda Municipal de Vila Velha. “Cada conquista é resultado de um trabalho coletivo. Por isso, compartilho essa homenagem com todos os nossos agentes, que estão, diariamente, nas ruas enfrentando os desafios e fazendo a diferença na vida das pessoas”, completou.


*Este conteúdo foi produzido por Emanoele Gobbi, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Rodrigo Lira.

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