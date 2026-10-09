Comandante da Guarda de Vila Velha recebe condecoração da ONU em SP

A comandante da Guarda Municipal de Vila Velha, Landa Marques, recebeu duas condecorações em reconhecimento a sua atuação na segurança pública. A cerimônia foi realizada nz quinta-feira (8), na Câmara Municipal de São Paulo, no bairro Bela Vista, na capital paulista.





Uma das homenagens foi o Colar Oficial da Paz, uma honraria institucional concedida pela Associação Brasileira das Forças Internacionais da Paz da ONU (ABFIP). A comandante também recebeu a Medalha Mérito GCM's do Brasil, destinada a profissionais que se destacam pelos serviços prestados na área da segurança pública.





Landa está à frente da Guarda Municipal de Vila Velha há seis anos. Durante esse período, participou de iniciativas voltadas à qualificação de agentes, modernização da corporação e ampliação das ações de segurança e proteção à população.





Segundo a comandante, as homenagens representam o reconhecimento não apenas de sua trajetória, mas também do trabalho desenvolvido por toda a instituição.



