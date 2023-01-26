Colatina oferece serviços de revestimento até pintura de imóveis de graça

Prefeitura de Colatina oferece revestimento e até pintura de imóveis de graça Crédito: Prefeitura de Colatina | Divulgação

Um projeto da Prefeitura de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo vai oferecer serviços de revestimento e pintura de forma gratuita para moradores de diversos regiões da cidade. Os primeiros contemplados serão os bairros Colatina Velha e São Judas Tadeu. Para os dois locais as inscrições foram abertas nesta quarta-feira (25), e vão até o dia 27 de março.

A estimativa é beneficiar mais de 250 famílias nos dois bairros. As residências habilitadas poderão receber os serviços de revestimento e pintura da área externa, pintura em esquadria de madeira, reparo de cobertura com telha cerâmica, reparo de cobertura com telha de fibrocimento e outros serviços que serão analisados e passarão por aprovação técnica.

Projeção de como devem ficar as casas após o fim do projeto Crédito: Prefeitura de Colatina | Divulgação

Mais bairros também deverão ser contemplados pelo projeto, segundo o prefeito de Colatina, Guerino Balestrassi.

“O Projeto Aquarela da Cidade tem este objetivo: unir a questão urbanística com orientação e apoio às famílias em situação de vulnerabilidade e criando um ambiente mais alegre, saudável, sustentável e humano nas comunidades. Em breve outros bairros de Colatina também serão visitados pelas nossas equipes”, disse.

Quem pode participar

Para participar as famílias precisam preencher os seguintes requisitos:

Possuir renda familiar igual ou inferior a três salários-mínimos

É preciso residir no imóvel há no mínimo três anos e ter a propriedade em nome do beneficiário;

Não ser proprietário de outro imóvel no município de Colatina ou em qualquer outro município.

Como se cadastrar

Basta comparecer na Secretaria Municipal de Habitação com os documentos exigidos. As inscrições vão até o dia 27 de março.

Endereço: av. Antônio Giubertti, 292, Esplanada, Colatina.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h.

Telefones: (27) 9 9611-3319 / (27) 3177-7300 / (27) 3385-7982

Documentos necessários

Para se cadastrar o proprietário do imóvel deverá apresentar os seguintes documentos de todos os membros adultos que compõem a família:

Carteira de Identidade ou Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Carteira Nacional de Habilitação;

Cadastro de Pessoa Física – CPF;

Comprovante de Renda ou Declaração de Renda;

Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento. Caso seja divorciado é necessário apresentar a devida averbação do divórcio e, caso seja viúvo, a certidão de óbito;

Comprovante de residência atual;

Documento que comprove a posse do imóvel por no mínimo 03 (três) anos (Escritura Pública, Contrato de Compra e Venda, Recibo, Permuta, Doação ou ainda outros documentos que comprovem a posse do imóvel);

Cópia do IPTU, se possuir.