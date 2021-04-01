Chuva de granizo provoca estragos em casas e carros em Jerônimo Monteiro

O município de Jerônimo Monteiro, Sul do Espírito Santo, foi fortemente afetado por uma tempestade de granizo na noite desta quarta-feira (31). Segundo o coordenador da Defesa Civil da cidade, José Henrique da Silva, pedras de gelo que chegam a ter dez centímetros de diâmetro danificaram casas e carros.
"Todas as casas que têm telhas de amianto ou cerâmica foram danificadas. As pedras perfuraram todas. Moro no segundo andar e minha casa está alagada, a laje foi toda perfurada. Tenho 53 anos e nunca vi algo assim na nossa região"
Segundo ele, ainda não é possível saber quantas pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. O coordenador afirmou que as pessoas que entraram em contato com a Defesa Civil foram orientadas a irem para a casa de vizinhos ou parentes. Ele afirma que, felizmente, ainda não há relatos de feridos.
O temporal começou pouco antes das 19 horas e a chuva de granizo durou cerca de dez minutos. Mesmo assim, foi o suficiente para destruir também os carros que estavam estacionados na rua e derrubar uma árvore, que caiu sobre a rede elétrica. O fornecimento de energia, contudo, não foi interrompido.