Chuva de granizo provoca estragos em casas e carros em Jerônimo Monteiro

"Todas as casas que têm telhas de amianto ou cerâmica foram danificadas. As pedras perfuraram todas. Moro no segundo andar e minha casa está alagada, a laje foi toda perfurada. Tenho 53 anos e nunca vi algo assim na nossa região"

Segundo ele, ainda não é possível saber quantas pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. O coordenador afirmou que as pessoas que entraram em contato com a Defesa Civil foram orientadas a irem para a casa de vizinhos ou parentes. Ele afirma que, felizmente, ainda não há relatos de feridos.

