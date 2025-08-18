Home
CBN Cotidiano ao vivo: conheça a história do Parque Gruta da Onça

No programa desta segunda (18), das 15h às 17h, Mário Bonella debate os principais assuntos do dia

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 15:39

No programa CBN Cotidiano desta segunda (18), das 15h às 17h, Mário Bonella conversa com o historiador Marcus Vinicius Sant'Ana sobre a história do parque Gruta da Onça, em Vitória.

