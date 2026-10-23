Campo em bairro de Vitória vai ganhar gramado sintético "padrão Fifa"

O Parque Dom Luiz Gonzaga, no bairro Redenção, passará por reforma no gramado de futebol. A ordem de serviço foi assinada nesta quinta-feira (22) e prevê, segundo a prefeitura de Vitória, a instalação de grama sintética no padrão Fifa. Além da manutenção no campo de jogo, também serão entregues traves e redes novas.
A obra contempla uma área de 4.635,84 metros quadrados e terá a retirada do atual gramado e do alambrado, além de uma intervenção para o acerto do piso. Os bancos de reserva e a pista de caminhada ao redor do campo também serão reformados, além de estar prevista a substituição do alambrado e pintura interna e externa do local.
A entidade máxima do futebol classifica três tipos de grama sintética como aptos à prática esportiva: Fifa Quality Pro, Qualidade Fifa e Fifa Básica. Para o fabricante receber o selo de licenciamento, existem requisitos de desempenho de jogo, além de segurança, durabilidade e garantia de qualidade. São eles:
Fifa Quality Pro: direcionado ao futebol profissional com uso de até 20 horas por semana. Na Série A do Campeonato Brasileiro, por exemplo, Palmeiras, Botafogo, Athletico-PR e Atlético-MG seguem este padrão;
Qualidade Fifa: voltada ao futebol municipal, recreativo e comunitário, com tempo de uso previsto para 40 a 60 horas semanais;
Fifa Básica: padrão básico para desempenho do jogo e segurança, com foco em projetos acessíveis.
A reportagem questionou a prefeitura de Vitória sobre qual dos três tipos acima será aplicado na reforma do campo. Assim que houver retorno, a matéria será atualizada.
*Este conteúdo foi produzido por Tiago Taam, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão do editor Rodrigo Lira.