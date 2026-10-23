Campo em bairro de Vitória vai ganhar gramado sintético "padrão Fifa"

A entidade máxima do futebol classifica três tipos de grama sintética como aptos à prática esportiva: Fifa Quality Pro, Qualidade Fifa e Fifa Básica. Para o fabricante receber o selo de licenciamento, existem requisitos de desempenho de jogo, além de segurança, durabilidade e garantia de qualidade. São eles:





Fifa Quality Pro: direcionado ao futebol profissional com uso de até 20 horas por semana. Na Série A do Campeonato Brasileiro, por exemplo, Palmeiras, Botafogo, Athletico-PR e Atlético-MG seguem este padrão;





Qualidade Fifa: voltada ao futebol municipal, recreativo e comunitário, com tempo de uso previsto para 40 a 60 horas semanais;





Fifa Básica: padrão básico para desempenho do jogo e segurança, com foco em projetos acessíveis.





A reportagem questionou a prefeitura de Vitória sobre qual dos três tipos acima será aplicado na reforma do campo. Assim que houver retorno, a matéria será atualizada.



