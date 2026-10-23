AGazeta

AGazeta

ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Reforma

Campo em bairro de Vitória vai ganhar gramado sintético "padrão Fifa"

Parque Dom Luiz Gonzaga, em Redenção, recebeu a assinatura da ordem de serviço para reforma do campo

Publicado em 23 de Outubro de 2026 às 11:53

Tiago Taam

Tiago Taam

Publicado em 

23 out 2026 às 11:53
Gramado da Arena MRV, do Atlético-MG, é um dos quatro estádios com grama sintética na Série A
Gramado da Arena MRV, do Atlético-MG, é um dos quatro estádios com grama sintética na Série A Pedro Souza/Atlético Mineiro

O Parque Dom Luiz Gonzaga, no bairro Redenção, passará por reforma no gramado de futebol. A ordem de serviço foi assinada nesta quinta-feira (22) e prevê, segundo a prefeitura de Vitória,  a instalação de grama sintética no padrão Fifa. Além da manutenção no campo de jogo, também serão entregues traves e redes novas.


A obra contempla uma área de 4.635,84 metros quadrados e terá a retirada do atual gramado e do alambrado, além de uma intervenção para o acerto do piso. Os bancos de reserva e a pista de caminhada ao redor do campo também serão reformados, além de estar prevista a substituição do alambrado e pintura interna e externa do local.

O que é a grama sintética “padrão Fifa”?

A entidade máxima do futebol classifica três tipos de grama sintética como aptos à prática esportiva: Fifa Quality Pro, Qualidade Fifa e Fifa Básica. Para o fabricante receber o selo de licenciamento, existem requisitos de desempenho de jogo, além de segurança, durabilidade e garantia de qualidade. São eles:


Fifa Quality Pro: direcionado ao futebol profissional com uso de até 20 horas por semana. Na Série A do Campeonato Brasileiro, por exemplo, Palmeiras, Botafogo, Athletico-PR e Atlético-MG seguem este padrão;


Qualidade Fifa: voltada ao futebol municipal, recreativo e comunitário, com tempo de uso previsto para 40 a 60 horas semanais;


Fifa Básica: padrão básico para desempenho do jogo e segurança, com foco em projetos acessíveis.


A reportagem questionou a prefeitura de Vitória sobre qual dos três tipos acima será aplicado na reforma do campo. Assim que houver retorno, a matéria será atualizada. 


*Este conteúdo foi produzido por Tiago Taam, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão do editor Rodrigo Lira.

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Obras Esporte Vitória Parque
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Madonna compartilhou publicação do fotógrafo Rafael Pavarotti
Madonna demonstra apoio à candidatura de Lula nas redes sociais
Local onde vai ser feita obra de macrodrenagem na Avenida Perimetral, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. Na foto, trecho próximo da Avenida Luciano das Neves e sede do INSS
Vila Velha quer cobrir canais de Itaparica e Gaivotas e construir corredor de ônibus
Acidente aconteceu na quinta-feira (22), na localidade de São João do Sobrado
Adolescente morre após acidente de moto em Pinheiros

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.