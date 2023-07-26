Caminhão pega fogo e é destruído pelas chamas em Guarapari; veja vídeo

Um caminhão pegou fogo e foi destruído pelas chamas no final da manhã desta quarta-feira (26), no bairro Ipiranga, em Guarapari. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.
Imagens que circularam pelas redes sociais (veja acima) mostram as chamas concentradas na parte da cabine. Depois, o fogo já tinha consumido também o baú. No vídeo ainda aparece que o local foi isolado por policiais militares.
Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que "foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em veículo automotor, por volta das 11h50, no bairro Ipiranga, em Guarapari. Um caminhão estava em chamas em uma avenida. A equipe chegou ao local, realizou o combate e extinção do fogo. Não houve feridos e nem pedido de perícia".