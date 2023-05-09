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Tecnologia

Bombeiros do ES ganham fardas tecnológicas com alta proteção antichamas

O tradicional cáqui do fardamento deu lugar ao azul e laranja; novo tecido reflexivo é capaz de suportar altas temperaturas, similar ao material utilizado em carros da Fórmula 1; confira outras novidades
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2023 às 16:40

Publicado em 09 de Maio de 2023 às 16:40

As equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) estão com novos uniformes, que atendem aos padrões internacionais de operacionalidade e segurança. A nova farda passa a ser nas cores azul e laranja, com um visual mais vibrante e contrastante. O tecido conta com tecnologia de proteção contra chamas e resistência a cortes e abrasão.
O material é respirável e a roupa conta com joelheiras e outros itens que aumentam a proteção do bombeiro.  Inicialmente, foram adquiridos 1.600 conjuntos e está em andamento a compra de mais 1.500 novas fardas.
O novo uniforme é composto por gandola, calça e boné, devendo ser usado, exclusivamente, pelas equipes em escala operacional, já que não se trata de um fardamento comum, mas um Equipamento de Proteção Individual (EPI).
Nova farda do Corpo de Bombeiros do ES
Nova farda do Corpo de Bombeiros do ES Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros
A substituição já começou pelas equipes de serviço do Corpo de Bombeiros. Enquanto ocorre a adaptação, os capixabas verão bombeiros com os dois tipos de fardamento: o antigo, cáqui, e o novo, azul e laranja.
“Com este investimento, o Espírito Santo passa a seguir padrões internacionais de segurança para bombeiros. Ao realizar o atendimento à sociedade capixaba, a segurança do nosso militar é o principal objetivo dessa mudança e agradecemos ao governador por esta sensibilidade”, disse o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre Cerqueira.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o novo fardamento é composto de viscose e aramida, um material que oferece maior nível de proteção e que suporta altas temperaturas e pressão. É mais resistente a cortes, além de ser antichamas. A aramida é usada na fabricação de coletes a prova de balas, equipamentos de segurança em áreas industriais, partes de aeronaves e carros de Fórmula 1. Fardas com este mesmo material já são amplamente utilizadas em corporações ao redor do mundo e em outros Corpos de Bombeiros do Brasil.
“Funcionalidade, proteção, visibilidade e conforto estão reunidos neste fardamento. As cores deixam o militar em destaque durante o atendimento de ocorrências, tornando-o visível em meio à fumaça ou ao fogo. As propriedades térmicas e antichamas protegem o militar, caso fique exposto por muito tempo em um combate a incêndio", salientou Cerqueira. 

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