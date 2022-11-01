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São Torquato

Acidente com lancha deixa uma pessoa morta em Vila Velha

Segundo a Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES), outras três vítimas ficaram feridas; a perícia da Polícia Civil foi acionada
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

01 nov 2022 às 15:17

Publicado em 01 de Novembro de 2022 às 15:17

Eduardo Maia morreu após um acidente de lancha em Vila Velha
Eduardo Maia morreu após um acidente de lancha em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Um acidente envolvendo uma lancha deixou uma pessoa morta e outras três feridas nesta terça-feira (1), em São Torquato, Vila Velha. A vítima seria um técnico em mecânica náutica e dono de uma oficina de conserto de barcos no Rio de Janeiro, identificado apenas como Eduardo Maia. Segundo o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, a embarcação teria colidido contra um pilar da Ponte Florentino Avidos, popularmente chamada de ''Cinco Pontes''. 
Inicialmente, o Corpo de Bombeiros havia apontado que duas pessoas foram socorridas, além de uma terceira, que não havia ficado ferida. No decorrer do dia, porém, a Capitania dos Portos do Espírito Santo confirmou que três tripulantes se machucaram e foram levados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) a um hospital nas proximidades. A perícia da Polícia Civil foi acionada.
A Capitania dos Portos ainda salientou que o incidente ocorreu com a estrutura da Segunda Ponte, na altura do município de Vitória. No entanto, também destacou que só teve acesso à embarcação após o acidente e que, por conta disso, as informações sobre a localização podem mudar com o avanço das investigações. A assessoria da corporação frisou que há permissão para tráfego de lanchas no local.
Acidente com lancha deixa uma pessoa morta em Vila Velha
Lancha fica parcialmente destruída após acidente em Vila Velha
Lancha fica parcialmente destruída após acidente em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta
"A Marinha lamenta o ocorrido, se solidariza com a família das vítimas e ressalta que as causas e responsabilidades do acidente, sob o ponto de vista da Autoridade Marítima, serão apuradas no Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) conduzido pela CPES, do qual fazem parte, entre outros procedimentos, a realização de perícias na embarcação e de oitivas dos envolvidos", afirmou, em nota.
A Polícia Civil foi procurada para dar mais informações sobre o caso. Assim que houver retorno, esta matéria será atualizada. 

Acidente com lancha deixa uma pessoa morta em Vila Velha

Amigos do técnico em mecânica náutica relataram à repórter Naiara Arpini, da TV Gazeta, que Eduardo morava no Rio de Janeiro, mas costumava vir ao município de Vitória uma vez por mês. Na tarde desta terça, ele e outras três pessoas pegaram a lancha para dar uma volta. Horas antes do acidente, ele chegou a postar um vídeo da embarcação nas redes sociais (veja abaixo):

Nota da Marinha do Brasil

"A Marinha do Brasil (MB) informa que a Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES) tomou conhecimento, através do SAMU, no início da tarde de hoje (01), de um acidente envolvendo uma lancha de esporte e recreio que teria colidido com a estrutura da 2a Ponte, no município de Vitória (ES).

Após o acidente, a lancha estaria atracada na Marina Cinco Pontes, também na localidade, no Canal do Porto de Vitória. O condutor da embarcação veio a óbito e outros três tripulantes ficaram feridos, sendo levados pelo SAMU a um hospital nas proximidades.

Assim que tomou conhecimento do ocorrido, uma equipe da CPES se deslocou até o local para verificar a necessidade de socorro e para realizar a apuração dos fatos. Durante o período de verificação, foi constatado que não havia outros tripulantes no local e que não houve indícios de poluição hídrica proveniente da embarcação.

A Marinha lamenta o ocorrido, se solidariza com a família das vítimas e ressalta que as causas e responsabilidades do acidente, sob o ponto de vista da Autoridade Marítima, serão apuradas no Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) conduzido pela CPES, do qual fazem parte, entre outros procedimentos, a realização de perícias na embarcação e de oitivas dos envolvidos. Concluído o inquérito e cumpridas as formalidades legais, o mesmo será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação e dará vista à Procuradoria Especial da Marinha, para que adote as medidas previstas no Art. 42 da Lei nº 2.180/54"

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