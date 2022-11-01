Acidente com lancha deixa uma pessoa morta em Vila Velha

"A Marinha do Brasil (MB) informa que a Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES) tomou conhecimento, através do SAMU, no início da tarde de hoje (01), de um acidente envolvendo uma lancha de esporte e recreio que teria colidido com a estrutura da 2a Ponte, no município de Vitória (ES).

Após o acidente, a lancha estaria atracada na Marina Cinco Pontes, também na localidade, no Canal do Porto de Vitória. O condutor da embarcação veio a óbito e outros três tripulantes ficaram feridos, sendo levados pelo SAMU a um hospital nas proximidades.



Assim que tomou conhecimento do ocorrido, uma equipe da CPES se deslocou até o local para verificar a necessidade de socorro e para realizar a apuração dos fatos. Durante o período de verificação, foi constatado que não havia outros tripulantes no local e que não houve indícios de poluição hídrica proveniente da embarcação.

A Marinha lamenta o ocorrido, se solidariza com a família das vítimas e ressalta que as causas e responsabilidades do acidente, sob o ponto de vista da Autoridade Marítima, serão apuradas no Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) conduzido pela CPES, do qual fazem parte, entre outros procedimentos, a realização de perícias na embarcação e de oitivas dos envolvidos. Concluído o inquérito e cumpridas as formalidades legais, o mesmo será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação e dará vista à Procuradoria Especial da Marinha, para que adote as medidas previstas no Art. 42 da Lei nº 2.180/54"

