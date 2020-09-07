A metrópole e seus encantos: veja vídeo em homenagem a Vitória

O status de metrópole conquistado recentemente por Vitória não tira da Capital do Espírito Santo os seus contornos de uma cidade acolhedora. Cheia de contrastes, é verdade, mas não menos encantadora aos olhos de quem a conhece. Ou, até mesmo por essa característica, revela-se em uma diversidade cultural e humana que não é atributo de todos os lugares.
Mar e morros, concreto e natureza, urbano e rural, além de sua incomparável movimentação na zona portuária, ajudam a desvendar os encantos de Vitória, e os fotógrafos de A Gazeta, Vitor Jubini e Fernando Madeira, registraram um pouco de tudo o que a cidade tem para mostrar, do amanhecer ao pôr do sol. A capital completa 469 anos nesta terça-feira (8) e, neste vídeo, exibe o que é para se comemorar.