Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • ES está credenciado a ter acesso a um horizonte mais promissor
Economia

ES está credenciado a ter acesso a um horizonte mais promissor

É no conjunto da obra que vamos encontrar fatores e condicionantes que poderão fazer a diferença na perspectiva de retomada do crescimento da economia nacional

Públicado em 

28 dez 2019 às 04:00
Orlando Caliman

Colunista

Orlando Caliman

Horizonte promissor na economia Crédito: Divulgação
O capixaba pode comemorar o ano de 2019. Nem tanto pelo desempenho da sua economia, que aliás, mesmo fora da curva do seu histórico, deverá crescer acima da média nacional, mas sim pelo conjunto da obra. Se relativizarmos a posição do Espírito Santo com os demais Estados brasileiros, sem dúvida este estará postado, senão no topo do ranking, bem próximo dele. Um feito que o credencia ao acesso a horizontes promissores e a um amplo leque de oportunidades de desenvolvimento.
É no conjunto da obra que vamos encontrar fatores e condicionantes que poderão fazer a diferença na perspectiva de retomada do crescimento da economia nacional, tendência já demonstrada por evidência cada vez mais claras. A começar pela estabilidade na política local, que consideramos como fundamental em qualquer processo de desenvolvimento. Uma estabilidade política comprometida com o desenvolvimento, mais do que com o crescimento econômico, e sobretudo ancorada numa visão de futuro de maior igualdade de renda entre as pessoas.

Veja Também

ES vai enfrentar um grande desafio com a desocupação tecnológica

Para onde as incertezas políticas vão levar o Brasil e a economia em 2020?

O que o Espírito Santo pode oferecer hoje é o que eu denominaria de “plataforma de oportunidades”, tanto para aqueles que aqui vivem e produzem riquezas, quanto para aqueles que estão em busca de paragens mais promissoras para progredir e viver melhor. Ressalto principalmente fatores e condições de favorabilidade do ambiente de negócios. Dentre esses podemos ressaltar alguns: nove anos seguidos no topo do ranking de melhor gestão fiscal; melhora na educação, redução continuada da criminalidade, criação do Fundo Soberano, abertura para a realização de PPPs – parcerias público-privadas -, retomada de investimentos em infraestrutura, sem mencionar outras tantas frentes de avanços.

Veja Também

Economia anêmica atual requer um Estado capaz de produzir estímulos

Brasil experimenta condições favoráveis, mas economia teima em não reagir

Sabemos que não são ainda condições suficientes para o enfrentamento da concorrência no mundo atual e principalmente do futuro. Mas já servirá de preparo para viabilizar novas condições e fatores ainda mais diferenciadores, estes calçados em novos conhecimentos, diversificação, novas tecnologias e inovação. O momento é propício a um salto mais qualitativo que quantitativo.
Essa “plataforma de oportunidades” já assegurará, certamente, um ano bem melhor em 2020.

Orlando Caliman

É economista. Analisa, aos sábados, o ambiente econômico do Estado e do país, apontando os desafios que precisam ser superados para o desenvolvimento e os exemplos de inovação tecnológica

Tópicos Relacionados

Economia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados