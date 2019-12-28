ES está credenciado a ter acesso a um horizonte mais promissor

Horizonte promissor na economia Crédito: Divulgação

O capixaba pode comemorar o ano de 2019. Nem tanto pelo desempenho da sua economia, que aliás, mesmo fora da curva do seu histórico, deverá crescer acima da média nacional, mas sim pelo conjunto da obra. Se relativizarmos a posição do Espírito Santo com os demais Estados brasileiros, sem dúvida este estará postado, senão no topo do ranking, bem próximo dele. Um feito que o credencia ao acesso a horizontes promissores e a um amplo leque de oportunidades de desenvolvimento.

É no conjunto da obra que vamos encontrar fatores e condicionantes que poderão fazer a diferença na perspectiva de retomada do crescimento da economia nacional, tendência já demonstrada por evidência cada vez mais claras. A começar pela estabilidade na política local, que consideramos como fundamental em qualquer processo de desenvolvimento. Uma estabilidade política comprometida com o desenvolvimento, mais do que com o crescimento econômico, e sobretudo ancorada numa visão de futuro de maior igualdade de renda entre as pessoas.

O que o Espírito Santo pode oferecer hoje é o que eu denominaria de “plataforma de oportunidades”, tanto para aqueles que aqui vivem e produzem riquezas, quanto para aqueles que estão em busca de paragens mais promissoras para progredir e viver melhor. Ressalto principalmente fatores e condições de favorabilidade do ambiente de negócios. Dentre esses podemos ressaltar alguns: nove anos seguidos no topo do ranking de melhor gestão fiscal; melhora na educação, redução continuada da criminalidade, criação do Fundo Soberano, abertura para a realização de PPPs – parcerias público-privadas -, retomada de investimentos em infraestrutura, sem mencionar outras tantas frentes de avanços.

Sabemos que não são ainda condições suficientes para o enfrentamento da concorrência no mundo atual e principalmente do futuro. Mas já servirá de preparo para viabilizar novas condições e fatores ainda mais diferenciadores, estes calçados em novos conhecimentos, diversificação, novas tecnologias e inovação. O momento é propício a um salto mais qualitativo que quantitativo.