Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • 'Jogos, como Roblox, têm sido usados para levar jovens para fóruns de ameaça às escolas'
Segurança

'Jogos, como Roblox, têm sido usados para levar jovens para fóruns de ameaça às escolas'

Ouça entrevista com o secretário de Estado de Educação, Vitor de Angelo

Publicado em 19 de Abril de 2023 às 11:39

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 abr 2023 às 11:39
Escola, alunos, estudantes
Escola, alunos, estudantes Crédito: Freepik
O governo federal anunciou nesta terça-feira (17) uma série de ações para a segurança e proteção das escolas. O ministro da Educação, Camilo Santana, que lidera o grupo, afirmou que o governo vai orientar as redes por meio de uma cartilha sobre como lidar emergencialmente com o problema, além de disponibilizar recursos para incrementar a infraestrutura das instituições de ensino. Em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ministros, governadores e representantes do Judiciário discutiram estratégias para combater a violência nas escolas. O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, esteve representando o Espírito Santo e traz detalhes dos principais pontos discutidos. Especialistas da área de segurança, destacou o secretário, alertam que não é apenas na "Dark Web" que perfis com conteúdos de ameaça estão atuando. 'Jogos como Roblox e Minecraft têm sido usados para levar jovens para fóruns de discussão onde o debate não é mais o objetivo do jogo e sim criar uma rede de relacionamento que ao fim podem culminar em ato de violência ou ameaça às escolas'. Ouça a conversa completa. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Vitor de Angelo- 19-04-23.mp3
O governo elaborou uma cartilha de Recomendações para Proteção e Segurança no Ambiente Escolar. A partir da próxima semana, o governo fará uma formação com toda a comunidade escolar para a implementação das recomendações. A cartilha orienta, entre outros pontos, que as redes façam um mapeamento dos serviços de segurança locais para estabelecer rede de contato ágil. O documento sugere que as escolas criem um plano de ação para situações de violência; que implementem espaços de acolhimento e inclusão e promovam campanhas de informação sobre a política.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Novidades foram apresentadas durante evento de lançamento dos planos da estratégia de inteligência na sede da BYD, na China.
God’s Eye: BYD confirma chegada de sistema de direção inteligente ao Brasil em 2027
Imagem de destaque
Bolsa primordial: 6 curiosidades sobre a “pelanquinha” na barriga dos gatos 
Imagem de destaque
4 simpatias para atrair um amor no mês dos namorados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados