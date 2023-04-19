'Jogos, como Roblox, têm sido usados para levar jovens para fóruns de ameaça às escolas'

O governo federal anunciou nesta terça-feira (17) uma série de ações para a segurança e proteção das escolas. O ministro da Educação, Camilo Santana, que lidera o grupo, afirmou que o governo vai orientar as redes por meio de uma cartilha sobre como lidar emergencialmente com o problema, além de disponibilizar recursos para incrementar a infraestrutura das instituições de ensino. Em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ministros, governadores e representantes do Judiciário discutiram estratégias para combater a violência nas escolas. O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, esteve representando o Espírito Santo e traz detalhes dos principais pontos discutidos. Especialistas da área de segurança, destacou o secretário, alertam que não é apenas na "Dark Web" que perfis com conteúdos de ameaça estão atuando. 'Jogos como Roblox e Minecraft têm sido usados para levar jovens para fóruns de discussão onde o debate não é mais o objetivo do jogo e sim criar uma rede de relacionamento que ao fim podem culminar em ato de violência ou ameaça às escolas'. Ouça a conversa completa.