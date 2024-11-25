Erica Neves é a primeira mulher eleita presidente da OAB no ES

Pela primeira vez na história, a seccional capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) escolheu uma mulher para presidir a entidade. Erica Neves foi eleita na última sexta-feira (22) com 53, 08% dos votos válidos para um mandato de três anos, de 2025 a 2027. Além de Erica Neves, especialista em Direito Empresarial, também estavam na disputa pela principal cadeira da OAB-ES o atual presidente da entidade, José Carlos Rizk Filho, cuja chapa obteve 32,59% dos votos, e o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Espírito Santo (CAAES), Ben-Hur Farina, com 14,33%. Em entrevista à CBN Vitória nesta segunda-feira (25), Erica Neves fala dos desafios após a eleição.

