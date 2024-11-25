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Eleição

Erica Neves é a primeira mulher eleita presidente da OAB no ES

A advogada obteve 53,08% dos votos válidos em uma disputa que contou com três chapas

Publicado em 25 de Novembro de 2024 às 11:20

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 nov 2024 às 11:20
Advogada Erica Neves é eleita presidente da OAB-ES
Advogada Erica Neves é eleita presidente da OAB-ES Crédito: Acervo pessoal/ Instagram
Pela primeira vez na história, a seccional capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) escolheu uma mulher para presidir a entidade. Erica Neves foi eleita na última sexta-feira (22) com 53, 08% dos votos válidos para um mandato de três anos, de 2025 a 2027. Além de Erica Neves, especialista em Direito Empresarial, também estavam na disputa pela principal cadeira da OAB-ES o atual presidente da entidade, José Carlos Rizk Filho, cuja chapa obteve 32,59% dos votos, e o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Espírito Santo (CAAES), Ben-Hur Farina, com 14,33%. Em entrevista à CBN Vitória nesta segunda-feira (25), Erica Neves fala dos desafios após a eleição. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Erica Neves - 25-11-24.mp3

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