No verão, sítios são opções para aliviar o calor em Cariacica

Você é do tipo que não curte a multidão de gente nas praias da Grande Vitória e prefere estar em meio à natureza sem precisar se locomover para muito longe? Uma boa opção é aproveitar os dias de folga no verão para conhecer os Circuitos Turísticos de Cariacica. Eles ficam a poucos quilômetros da área urbana e trazem belezas naturais, piscinas e o melhor da gastronomia regional.

As propriedades rurais, que pertencem aos circuitos turísticos Monte Mochuara e Terras Altas, oferecem várias opções para quem quer se refrescar nestes dias quentes. Nesta matéria vamos falar do Circuito Monte Mochuara, que conta com três propriedades que abrem suas portas para moradores e turistas curtirem um contato com a natureza.

Os locais têm diversas alternativas para eventos de pequeno ou grande porte, além da possibilidade de hospedagem. Algumas áreas possuem buffet próprio, já outras permitem que os visitantes levem seus próprios alimentos para serem preparados no espaço.

Sítio Junato

O passeio começa pelo Sítio Junato, que fica na Estrada Wilson Manoel de Freitas, km, 4. Ele possui área aberta para churrasco, que acomoda até 200 pessoas. O local ainda tem piscina, campo de areia e playground.

22/01/2019 - Sítio Junato, em Cariacica Crédito: Facebook/Sítio Junato

O espaço foi até set de gravações de um filme. O longa "Viajantes 2", do capixaba Abel Santana, foi rodado no local. Assista ao filme aqui.

O espaço oferece ainda quartos com suíte, alojamentos para até 70 pessoas e uma cozinha. Devido a estrutura, o espaço também é alugado para casamentos, festas e eventos fechados. Vale lembrar que o sítio possui estacionamento e funciona somente com agendamento.

Endereço: Estrada Wilson Manoel de Freitas, km 4, Roças Velhas, Cariacica

Mais informações: 99989-6226 / 99934-4085.

Bica de Roda D'Água

Para quem quer contato com a natureza, o sítio fazenda conta com trilhas e uma bica de água natural para tomar um banho, além de um pequeno lago. O local bom para quem quer fazer um churrasco com amigos e se refrescar. Eles oferecem churrasqueira, mesas, cadeiras e uma área de camping com banheiros.

2019-01-22 - Bica Roda D Água, em Cariacica Crédito: Facebook/Bica RodadENTITY_apos_ENTITYágua

Os visitantes podem levar material para churrasco e consumir as bebidas do bar local. O espaço tem uma área aberta que abriga 700 pessoas e uma área coberta para até 100. Quem preferir consumir no local, são oferecidas porções de 900g (500g de carne, peixe, linguiça e frango + 400g de batata frita), além de guarnições a partir de R$ 5.

Endereço: Estrada de Roda D’Água, Roda D’Água

Mais informações: 3366-4099

Fazenda Parque Vale do Moxuara

Um dos espaços mais completos para curtir os dias de lazer em família e amigos. Piscinas, trilhas, restaurantes, hospedagem (alojamentos e bangalôs) e até horta orgânica estão disponíveis no local para os visitantes, que precisam pagar uma entrada para começar a desfrutar do espaço.

Além do espaço para churrasqueiras, a área de lazer do empreendimento possui pesque pague, caiaque, pedalinho, escalada, piscina natural e ionizada, parquinho para crianças, oficina de arte, passeio a cavalo e charrete, tirolesa de grande extensão, arvorismo e pista de karticiclo.

22/01/2019 - Fazenda Parque Vale do Moxuara, em Cariacica Crédito: Site Vale do Moxuara

A Fazenda Parque conta com três bares: o Bar do Pescador, que fica localizado próximo ao lago de pesca; o Bar Natural, localizado próximo a piscina natural; e o bar da Piscina, localizado próximo a piscina tropical.

No primeiro, a especialidade são os pratos a base de peixe, mas também encontramos pratos diversificados como o Javali e o Cordeiro a moda Moxuara. Durante o período noturno, o Bar Pescador atende os hospedes dos bangalôs.

O Bar Natural conta com infraestrutura de mesas e churrasqueiras próximas para os clientes fazerem o seu churrasco. Já no Bar da Piscina, o cliente encontra desde bebidas a salgados e porções.

22/01/2019 - Fazenda Parque Vale do Moxuara, em Cariacica Crédito: Site Vale do Moxuara

Além dos bares, quem quiser comer, pode aproveitar o restaurante do local que oferece comida caseira e uma variedade de carnes tais como Javali, Carneiro, Cabrito, além da tradicional feijoada e galinha caipira ao molho pardo. O espaço recebe até 250 pessoas.

22/01/2019 - Fazenda Parque Vale do Moxuara, em Cariacica Crédito: Site Vale do Moxuara

Quem preferir passar a noite no espaço, pode aproveitar o bangalô ou os alojamentos. A primeira opção possui uma área de 20 m² equipada com cama de casal, ante-sala com duas camas solteiras, frigobar, ventilador, tv, banheiro, área com 02 redes e churrasqueira pequena fixa.

Já o alojamento possui 200 m² e é dividido em duas alas: masculina e feminina. Cada uma conta com 65 leitos, banheiros e chuveiro quente. Ideal para realização de encontros familiares, retiros espirituais e eventos empresariais.

22/01/2019 - Fazenda Parque Vale do Moxuara, em Cariacica Crédito: Site Vale do Moxuara

Eles ainda oferecem buffet com churrasco e alugam o cerimonial para festas e casamentos. A capacidade máxima do cerimonial Moxuara é de 200 pessoas, enquanto a cabana abriga até 60 pessoas. Na área verde, a quantidade mínima é de 100 pessoas. Pacotes sob consulta.

Endereço: Estrada Wilson Manoel de Freitas, Fazenda Estância do Vale, km-3, Roças Velhas

Entrada: R$ 20 (terça a sexta); R$ 40 (sábados, domingos e feriados). Crianças até 10 anos não pagam entrada.

Horário de Funcionamento:

ALTA TEMPORADA (Após o Natal até o Carnaval e Segunda quinzena de Julho)

Terça a sexta-feira: das 9h às 17h

Sábados, domingos e feriados: das 9h às 18h

BAIXA TEMPORADA

Sábados, domingos e feriados: das 9h às 18h