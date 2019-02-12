Cachoeira do Turco: paraíso para curtir por R$ 5 por pessoa no ES

A Cachoeira do Turco, em Buenos Aires, distrito de Guarapari, é espaço perfeito para quem quer passar um dia diferente nessa temporada de férias ou em qualquer fim de semana do ano. O horário de funcionamento do local é estendido e, sempre que você chegar lá, vai encontrar alguém para te recepcionar e indicar o caminho correto para as quedas da água. Ao todo, o atrativo tem cerca de 10 quilômetros de extensão e é totalmente cercado por trilhas que também podem ser percorridas pelos visitantes.

A cachoeira fica dentro da propriedade de Nasser Nasr, que cuida da locação com a filha, Sulaina Nasr. Não é cobrado um valor fixo para o visitante entrar. No entanto, recomenda-se a "doação" de R$ 5 por pessoa para manter a estrutura do espaço. Afinal, é feita limpeza diariamente das trilhas e da cachoeira; o local possui iluminação e estacionamento; e há estrutura para churrasco, por exemplo, que também exige manutenção.

Em temporada de verão, segundo Sulaina, a Cachoeira do Turco chega a receber até 500 pessoas por dia do fim de semana. "Em média são 300 pessoas, mas já atingimos marcas maiores. O pessoal gosta de passar o dia, ou já tem casa ou conhecidos em Guarapari e vem só para ver a beleza do lugar, e tem gente que chega cedinho e só vai embora quando anoitece, também", brinca.

Ela destaca que, por ser em uma área elevada de Guarapari, Buenos Aires está sempre cerca de três a cinco graus mais fresco do que na cidade. Isso faz com que o local seja muito frequentado em época de verão. "O movimento é alto o ano todo, sobretudo nos fins de semana, é claro. Mas no verão esse número de visitantes é ainda maior", justifica.

VIDRO É PROIBIDO

O visitante pode levar tudo o que ele quiser para a cachoeira. Até porque, o Sítio Nasser - propriedade em que fica sediada a nascente - não possui restaurante, refeitório e tampouco lanchonete. No entanto, não é permitida a entrada de nenhum item de vidro. "A maior parte das pessoas não deixa lixo pela cachoeira e pela trilha, mas têm pessoas que não têm esse cuidado. E se deixarem vidro pelo caminho, pode acabar ferindo alguém e é de difícil degradação no meio ambiente", esclarece.

Próximo à cachoeira há opções de restaurantes e pousadas que servem refeições. De porções a pratos completos, esses menus partem de, em média, R$ 30.

Veja vídeo que mostra parte da Cachoeira do Turco, em Buenos Aires, em Guarapari (imagens de Pedro Permuy):

CRIANÇAS E ADULTOS

A cachoeira, de acordo com Sulaina, possui duas grandes quedas d'água. "Em uma delas é mais raso, então as crianças que gostam de ficar lá. A outra, mais funda, é lugar preferido dos adultos", conta.

SERVIÇO

Cachoeira do Turco

Como chegar: pela Rota de Buenos Aires, que é acessada pela BR 101, em Guarapari

Estrutura: possui apenas local adequado para piqueniques e churrascos