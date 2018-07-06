Onde tomar um café colonial no Espírito Santo?

Café colonial da Picnic Chocolates, em Marechal Floriano Crédito: Criar Comunicação/Divulgação

Chegamos ao inverno com um gostinho de... café colonial. Afinal, a temporada mais fria do ano nos faz ter uma vontade incontrolável de comentar algo "diferente" e acabar dando uma fugidinha da dieta para se deliciar com doces e salgados dos mais variados tipos. No Espírito Santo, as opções são muitas para esse tipo de serviço.

De acordo com a proprietária da Picnic Chocolates, Maya Meneghelli, a expectativa é sempre alta nessa época do ano. Ela abriu seu empreendimento em Marechal Floriano, na região Serrana do Estado, há menos de um ano, e esse será seu primeiro inverno por lá. "Mas sabemos que o apelo que o frio tem é grande e, por isso, esperamos que muitos turistas visitem a região. Nós também oferecemos aos visitantes a opção de passar o dia no local e ir comendo, o que também pode ser um diferencial", destaca.

Ela acredita que um cardápio variado também faz a diferença para a escolha de um café colonial nos moldes tradicionais, isto é: com um valor fixo a pessoa pode se servir à vontade no buffet. "Nós sempre tentamos variar os tipos de bolos e pães, patês e as porções. Também sempre deixamos ao menos cinco opções de cada coisa à disposição para o cliente ter como experimentar vários tipos de comidas diferentes", explica Maya, que completa: "No nosso caso, abrimos às sextas, sábados, domingos e feriados por conta do movimento ser maior".

Em Viana, uma opção é o menu de café oferecido pelo restaurante Vista da Mata, em Ribeira. O proprietário do local, Carlos Jesus Siqueira, destaca que o cardápio é elaborado da mesma forma como o que Maya pensa: para agradar vários paladares. "Nessa época do ano, as pessoas gostam muito dos caldos que nós fazemos. As tortas doces também fazem sucesso, além do chocolate quente e do leite queimado", pontua.

Segundo ele, o café colonial em seu restaurante é pontual e só é servido durante o inverno, já que é nesta época do ano em que há a maior procura por esse serviço. O local atende desde família até grupos de turistas, mas Carlos pede para que em casos de muitas pessoas seja feita reserva.

ROTEIRO

Picnic Chocolates

BR 262, quilômetro 42,6, Marechal Floriano

Mais informações: (27) 99742-0869

Vista da Mata

Rua Antônio Rodrigues Siqueira, 111, Ribeira, Viana

Mais informações: (27) 3255-2586 / (27) 3255-1434

Café Colonial Peterle

BR 262, quilômetro 88, Domingos Martins

Mais informações: (27) 99650-5058

Caffè Lorenzon

Av. Hugo Musso, 1243, Praia da Costa, Vila Velha

Mais informações: (27) 3329-2186.

Confeitaria Monte Líbano

Av. Rio Branco, 1526, Praia do Canto, Vitória