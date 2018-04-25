É dada a largada para a maratona de petiscos do Roda de Boteco 2018

Maria Tilápia , do Petisco das Meninas: Dois filés inteiros de tilápia empanados em farinha especial, acompanhados de banana da terra, tomate, alface, limão e molho especial - RODA DE BOTECO 2018 Crédito: Bruno Coelho / Divulgação

Tá chegando a hora da maratona de petiscos acontecer na Grande Vitória, novamente. Entre os dias 4 de maio e 3 de junho acontece a edição 2018 do Roda de Boteco. O festival já virou uma tradição no Espírito Santo. Afinal, são 14 anos de uma competição gastronômica, onde quem ganha são os botequeiros de plantão.

Neste ano, 38 bares e botecos de Vila Velha (25), Vitória (8), Serra (4) e Cariacica (1) disputam a preferência do público com pratos de dar água na boca. Cada petisco custa R$ 29,90 e vem acompanhado de uma garrafa de cerveja (os pratos foram divididos em duas galerias abaixo, confira).

E os cozinheiros e donos dos bares capricharam neste ano. Para conquistar o voto do público, eles apostaram no sabor e na criatividade. Os bolinhos são presença garantida em vários botecos e bares, mas os recheios podem ser surpreendentes, saindo do famoso queijo, passando pelo bacalhau e chegando até a língua de boi.

Nossa moqueca, aliás, virou matéria-prima para diversos petiscos. Entre as opções no Roda de Boteco deste ano estão releituras do prato, recheios de pastéis e até espetinhos de moqueca. Ficou curioso? só experimentando para saber.

Mas ainda tem pratos tradicionais como tutu e dobradinha. Lógico, que tudo muito bem recheado e com algum ingrediente especial para dar aquela diferenciada e garantir o seu voto.

A COMPETIÇÃO

Apesar de tradicional, sempre é bom lembrar como funciona a competição. Os 38 bares participantes oferecem seus pratos e são avaliados pelo público que prova o prato. Isso acontece porque ao pedir o petisco, o cliente ganha uma cédula de votação onde dá a nota para a receita participante e avalia outros quesitos do bar, como atendimento, higiene e temperatura da cerveja.

Mas como a nota funciona. Segundo a organização, a nota vem com os seguintes pesos: qualidade da comida vale 50% da nota. O atendimento vem em segundo lugar, com 30%. A higiene do local e a temperatura da bebida são responsáveis por 10% (cada) no resultado da avaliação.