FAKE NEWS

Xuxa desmente crítica a Bolsonaro atribuída a ela

Apresentadora desmentiu montagem e desabafou sobre falsas frases atribuídas a ela e ao presidente

Publicado em 

07 mar 2019 às 18:50

Publicado em 07 de Março de 2019 às 18:50

Xuxa Meneghel e Jair Bolsonaro Crédito: Instagram / @xuxamenegheloficial
A apresentadora Xuxa Meneghel publicou um desabafo em seu Instagram nesta quinta-feira, 7, após uma montagem falsa com uma suposta crítica que teria feita ao presidente Jair Bolsonaro ter surgido nas redes sociais. Xuxa ressaltou que tanto a mensagem falsamente atribuída a ela quanto a suposta resposta atribuída a Bolsonaro jamais foram publicadas por eles.
"Cada um que entrou no meu Instagram e Facebook pra me agredir, se tiver caráter e dignidade vai me pedir desculpas, ok? Sejam homens e mulheres dignos de serem chamados de gente e me peçam desculpas", escreveu Xuxa.
A apresentadora ainda falou sobre sua participação no filme Amor, Estranho Amor, em sua juventude, com cenas em que sua personagem seduz um menor de idade: "Fiz sim o filme Amor, Estranho Amor e ainda mais três revistas nua, era meu trabalho."
"Nunca me droguei, nunca me prostitui, porque minha mãe me ensinou valores. Espero que a mãe de vocês também tenha dado educação e venham aqui me pedir desculpas por algo que eu não fiz e nunca faria", desabafou.
Na postagem falsamente atribuída a Xuxa, constava a crítica: "Que mérito tem um governo que pública (sic) golden shower nas redes sociais... Com crianças podendo acessar esse tipo de conteúdo?"
"O mesmo mérito que você quando teve relações sexuais com um menor de idade em 1982. Amor, Estranho Amor", dizia a fala atribuída a Bolsonaro. Ambas são falsas e foram desmentidas por Xuxa.
A falsa mensagem repercutiu polêmico tuíte de Bolsonaro sobre o carnaval divulgado na terça-feira, 5, que trazia imagens obscenas e escatológicas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Xuxa
Recomendado para você

Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/04/2026 

