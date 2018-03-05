Veja os looks das famosas no Oscar 2018

Ultra Violet, cor indicada pela Pantone para 2018, não apareceu muito na 90ª edição do Oscar, que aconteceu na noite deste domingo (4), em Hollywood, nos Estados Unidos. A cerimônia aconteceu no Dolby Theater e foi apresentado por Jimmy Kimmel pela segunda vez. O vermelho reinou! Será que era combinar com o tapete vermelho? Esperamos que não, mas de qualquer forma o fato é que a tal da, cor indicada pela Pantone para 2018, não apareceu muito na 90ª edição do Oscar, que aconteceu na noite deste domingo (4), em Hollywood, nos Estados Unidos. A cerimônia aconteceu no Dolby Theater e foi apresentado por Jimmy Kimmel pela segunda vez.

No red carpet, a atrizes não sairam da zona de conforto nas cores e texturas, mas abusaram de desenhos inéditos e cortes que valorizam a silhueta fina que todas elas mantêm. Veja galeria de fotos:

80 COM CARINHA DE 50

As oitentonas deram show na entrada desta edição do Oscar. A atriz e cantora Rita Moreno, de 86 anos, usou, inclusive, a mesma roupa que vestiu em 1962, quando ganhou a estatueta dourada pelo clássico "Amor Sublime Amor" (West Side Story).

Rita Moreno repetiu vestido de 56 anos atrás na cerimônia do Oscar 2018 Crédito: Reprodução/Pinterest Donna

Embora não tenha sido indicada ao Oscar deste ano, ela apresentou uma das categorias de entrega da premiação durante a cerimônia. O vestido de décadas que a atriz revirou do fundo do baú foi feito nas Filipinas. A saia é feita do mesmo material que é confeccionado o kimono usado pelas japonesas e tem bordados em fios de ouro. Ela combinou a peça com luvas pretas, acessório no cabelo e joias.

Jane Fonda, com seus recém-feitos 80 anos, apareceu deslumbrante em um look branco de manga longa. A atriz também surgiu com um broche da campanha "Time's Up", que luta contra o assédio sexual no ambiente de trabalho.

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