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Tapete vermelho

Veja os looks das famosas no Oscar 2018

As oitentonas deram show no tapete vermelho e neste ano os tons dos vestidos passearam do vermelho ao azul - mas (quase) nada de Ultra Violet

Publicado em 05 de Março de 2018 às 13:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2018 às 13:08
O vermelho reinou! Será que era combinar com o tapete vermelho? Esperamos que não, mas de qualquer forma o fato é que a tal da Ultra Violet, cor indicada pela Pantone para 2018, não apareceu muito na 90ª edição do Oscar, que aconteceu na noite deste domingo (4), em Hollywood, nos Estados Unidos. A cerimônia aconteceu no Dolby Theater e foi apresentado por Jimmy Kimmel pela segunda vez.
No red carpet, a atrizes não sairam da zona de conforto nas cores e texturas, mas abusaram de desenhos inéditos e cortes que valorizam a silhueta fina que todas elas mantêm. Veja galeria de fotos: 
80 COM CARINHA DE 50
As oitentonas deram show na entrada desta edição do Oscar. A atriz e cantora Rita Moreno, de 86 anos, usou, inclusive, a mesma roupa que vestiu em 1962, quando ganhou a estatueta dourada pelo clássico "Amor Sublime Amor" (West Side Story).
Rita Moreno repetiu vestido de 56 anos atrás na cerimônia do Oscar 2018 Crédito: Reprodução/Pinterest Donna
Embora não tenha sido indicada ao Oscar deste ano, ela apresentou uma das categorias de entrega da premiação durante a cerimônia. O vestido de décadas que a atriz revirou do fundo do baú foi feito nas Filipinas. A saia é feita do mesmo material que é confeccionado o kimono usado pelas japonesas e tem bordados em fios de ouro. Ela combinou a peça com luvas pretas, acessório no cabelo e joias.
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Jane Fonda, com seus recém-feitos 80 anos, apareceu deslumbrante em um look branco de manga longa. A atriz também surgiu com um broche da campanha "Time's Up", que luta contra o assédio sexual no ambiente de trabalho.
REVISTA.AG MINUTO A MINUTO
A Revista.AG, de A GAZETA, publicou e comentou sobre os looks de cada uma das celebridades em seu perfil no Instagram, ao vivo, na noite deste domingo (4). Clique aqui para conferir os posts.

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