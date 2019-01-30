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Na tela da nossa TV Gazeta

Veja fotos da festa de lançamento da novela "Verão 90" em Vitória

Evento, promovido pela Rede Gazeta, aconteceu à beira-mar da Capital nesta terça (29), quando "Verão 90" estreou na tela da nossa TV Gazeta

Publicado em 30 de Janeiro de 2019 às 16:14

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

30 jan 2019 às 16:14
A Rede Gazeta promoveu, nesta terça-feira (29), evento de lançamento da nova novela das sete da Globo, "Verão 90", no Mokai, na Ilha do Boi, em Vitória. O evento reuniu personalidades do meio empresarial e publicitário do Espírito Santo, além de ter sido marcado pelos embalos do som dos anos 90 - década que é tema central da nova trama global.
Os convidados entraram na onda da novela e apostaram em looks de época e o que não faltou foram cabelões, acessórios coloridos e - é claro - muita animação.
A cobertura completa da festa será publicada nesta quarta-feira (31) na Coluna Zig Zag, da jornalista Renata Rasseli, nas versões impressa e digital de A GAZETA.
Veja fotos da festa de lançamento de "Verão 90" em Vitória (clique na imagem para ampliar):

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