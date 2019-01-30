Veja fotos da festa de lançamento da novela "Verão 90" em Vitória

promoveu, nesta terça-feira (29), evento de lançamento da nova novela das sete da Globo,, no Mokai, na Ilha do Boi, em Vitória. O evento reuniu personalidades do meio empresarial e publicitário do Espírito Santo, além de ter sido marcado pelos embalos do som dos anos 90 - década que é tema central da nova trama global.