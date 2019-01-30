Veja fotos da festa de lançamento da novela "Verão 90" em Vitória

A Rede Gazeta promoveu, nesta terça-feira (29), evento de lançamento da nova novela das sete da Globo, "Verão 90", no Mokai, na Ilha do Boi, em Vitória. O evento reuniu personalidades do meio empresarial e publicitário do Espírito Santo, além de ter sido marcado pelos embalos do som dos anos 90 - década que é tema central da nova trama global.
Os convidados entraram na onda da novela e apostaram em looks de época e o que não faltou foram cabelões, acessórios coloridos e - é claro - muita animação.
A cobertura completa da festa será publicada nesta quarta-feira (31) na Coluna Zig Zag, da jornalista Renata Rasseli, nas versões impressa e digital de A GAZETA.
Veja fotos da festa de lançamento de "Verão 90" em Vitória (clique na imagem para ampliar):