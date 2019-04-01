Sophie Turner explica por que ganhou menos que Kit Harington

29/06/2018 - Sophie Turner diz ter ficado feliz com o desfecho de Sansa na última temporada de 'Game of Thrones', que estreia em 2019 Crédito: Helen Sloan/HBO

A atriz Sophie Turner, que vive Sansa Stark em Game of Thrones, afirmou em entrevista à Harper's Bazaar UK que é aceitável, em sua opinião, o fato de ela ter um salário menor que o de Kit Harington, que interpreta Jon Snow, na série.

Ela recebeu três vezes menos que o seu parceiro de série na 8º temporada, porque ele teve uma participação maior no enredo. "Jon teve cerca de 70 filmagens noturnas. Eu não tinha tantas", explica.