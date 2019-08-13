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Sandy revela que vomitou sete vezes após noitada alcoólica

Cantora disse que o vaso sanitário virou seu melhor amigo por algumas horas

Publicado em 13 de Agosto de 2019 às 06:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2019 às 06:00
Durante uma brincadeira, a cantora Sandy, 36, revelou que já sofreu pelos efeitos das bebidas alcoólicasvomitou sete vezes após uma noite de bebedeira.
Crédito: NPL/Reprodução/Instagram @sandyoficial
"O vaso virou meu melhor amigo naquela noite. Eu estava em uma fazenda, em família, entre amigos, e a minha melhor amiga ficou acordada quase a noite inteira me vigiando para ver se eu não ia fazer mais nada", contou a artista durante o quadro "Eu Nunca" do influenciador Matheus Mazzafera
A cantora disse que se arrependeu do "porre", que ocorreu após sete copos de caipirinha de limão.
Ela também revelou que tanto ela quanto o marido, Lucas Lima, 36, estão satisfeitos com um único menino e não pretendem ter mais filhos. "Acho que dá para criar um filho único de um jeito que ele não seja mimado, sozinho, solitário e triste.. Estou tentando".
> Luan Santana diz que, na adolescência, rezava para casar com Sandy
Dentre outras respostas, Sandy revelou que nunca levou toco -"mas também só investi quando achava que ia dar jogo"- que já chorou por amor, levou multa por velocidade, e que nunca nadou pelada por medo de alguém a ver, principalmente por ser famosa desde nova. 
> Luciana Gimenez revela que já ficou com mesmo galã que Gloria Maria
Sandy está atualmente apresentando a turnê Nossa História ao lado do irmão Junior, e já passou por diversas cidades do Brasil. Com o sucesso das apresentações, eles anunciaram recentemente que terão uma data extra de show no Rio de Janeiro: no dia 9 de novembro, no Parque Olímpico.
Além da capital fluminense, a dupla também confirmou outros dois shows fora do Brasil: em Nova York (2/10, no Barclays Center) e em Lisboa (6/10, na Altice Arena). Ao todo, a programação da turnê Nossa História tem agora 18 eventos -de julho a novembro.

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