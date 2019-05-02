Princesa Charlotte completa quatro anos e palácio divulga fotos

Quarta na linha de sucessão ao trono britânico, a princesa Charlotte completa quatro anos nesta quinta-feira (2). Para comemorar a data, a família real divulgou fotos da princesa feitas pela mãe, a duquesa Kate Middleton, 37.
No Instagram, a conta oficial do duque e duquesa de Cambridge, Kensington Royal, divulgou três fotos da princesa. As imagens foram tiradas, em abril, no próprio palácio Kensington e em Norfolk, casa em que vivem o príncipe William, 36, com a mulher, Kate Middleton, e os filhos, George, 5, Louis, 1 e Charlotte.
Na última segunda (29), William e Kate Middleton celebraram oito anos de união. Em 2011, eles se casaram na
Abadia de Westminster
. A duquesa de Cambridge apareceu deslumbrante em um
vestido de rendas da grife Alexander McQueen
, desenhado por Sahar Burton.