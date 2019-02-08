Pabllo Vittar é cobrada na Justiça por dívida de imóvel, diz colunista

Crédito: Reprodução/Instagram @pabllovittar

Pabllo Vittar comprou um apartamento para a mãe em Uberlândia, em Minas Gerais, em fevereiro de 2017. O imóvel, de R$ 146 mil, foi pago da seguinte forma: a drag queen deu R$ 36 mil de entrada e pagaria os outros R$ 110 mil até o dia 20 de abril daquele ano - o que não aconteceu.

Segundo informações do colunista Leo Dias, a cantora depositou apenas R$ 99 mil em 24 de julho de 2017 e, por conta do atraso, o dono do imóvel teve juros incididos no saldo devedor do imóvel, que era financiado pela Caixa Econômica Federal.

O valor da dívida, agora, gira em torno de R$ 16 mil e está sendo cobrada na Justiça.