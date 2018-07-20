Musas falam sobre procedimentos estéticos que já deram errado

Corrigir algo que incomoda no corpo por meio das cirurgias plásticas é o sonho de várias mulheres. Porém, nem sempre os procedimentos acabam do jeito que elas querem e isso acarreta em grandes complicações no futuro. Entre cirurgias no bumbum, seios, nariz e até coxas, as musas comentam o que mais se arrependeram de fazer depois de entrar na faca.

a morte de uma bancária que foi aplicar um produto conhecido como metacrilato (ou metacril) no bumbum com um médico em sua própria casa, no Rio de Janeiro. Por complicações do procedimento, feito de forma irregular, a mulher morreu e o profissional responsável pela técnica foi preso. Conhecido como "Doutor Bumbum", o médico possuía mais seguidores nas redes sociais do que até mesmo Dr. Rey, o cirurgião plástico dos famosos de Hollywood, nos Estados Unidos. As discussões sobre o tema ficaram mais fortes na internet, nesta semana, comPor complicações do procedimento, feito de forma irregular, a mulher morreu e o profissional responsável pela técnica foi preso., o cirurgião plástico dos famosos de Hollywood, nos Estados Unidos.

A representante de Minas Gerais no concurso Miss Bumbum, Cida Alves diz que o seu maior arrependimento foi colocar silicone nos seios. Meu corpo rejeitou a prótese e tive várias complicações. Senti muita dor, comenta. Mesmo com todo o processo, Cida revela que quer operar o nariz para ficar mais delicado. A loira se prepara para estrelar a capa da Playboy de Portugal em setembro.

A representante de Minas Gerais no concurso Miss Bumbum, Cida Alves Crédito: Divulgação/CO Assessoria

Sósia de Nicki Minaj, Karen Havary surpreendeu os fãs quando disse que gastou mais de R$ 200 mil reais em plásticas para ficar parecida com cantora. Nada contente, a influencer pretende fazer mais um procedimento ainda em segredo com o ácido hialurônico. Acho que os meus fãs vão ficar chocados com o resultado. Não me arrependo de nada.

Sósia de Nicki Minaj, Karen Havary Crédito: Divulgação/CO Assessoria

A blogueira fitness Bruna Corrêa já se arrependeu do primeiro preenchimento labial e teve que pedir ajuda de outro profissional para corrigir. A única cirurgia plástica que eu tenho é o silicone, que coloquei final do ano passado, fala. Bruna comenta que nunca faria rinoplastia ou outra cirurgia que a deixasse debilitada. Apesar de tudo, tem curiosidade em procedimentos que aumentam o bumbum. "Vejo mulheres fazendo um ou mais lipoaspirações por ano e comendo besteira. Não se exercitam e ficam até piores do que antes. Assim não adianta", diz a musa sobre corpos artificiais.

A blogueira fitness Bruna Corrêa Crédito: Divulgação/CO Assessoria

Mais uma concorrente do Miss Bumbum pelo Paraná, Débora Porto também conta sobre as suas cirurgias. A musa plus size já fez lipoaspiração, mamoplastia e bichectomia. Em relação à esse último, ela não ficou contente. Não vi diferença. Com cirurgia marcada, Débora vai colocar mais 65 ml de silicone nos seios.

Candidata do Miss Bumbum pelo Paraná, Débora Porto Crédito: Divulgação/CO Assessoria

A ex-paquita Cátia Paganote declara que realizou apenas uma cirurgia plástica nos seios e não se arrepende. Coloquei silicone no peito há 18 anos, revela. Ela também fala que não gosta de abusar de plásticas, pois prefere o natural.

A ex-paquita Cátia Paganote Crédito: Divulgação/CO Assessoria

Nathy Kihara, Musa de Ipanema 2018 também não se arrepende de nenhum procedimento. A musa já fez rinoplastia, bichectomia, silicone nas mamas, lipoescultura e silicone no bumbum. Gostaria de arrumar só mais um pouquinho do meu queixo.

Nathy Kihara, Musa de Ipanema 2018 Crédito: Divulgação/CO Assessoria

Na contra mão, a modelo Silvia Louzada capa da Playboy de Portugal é totalmente contra cirurgias plásticas. Sou 100% natural, nunca aderi a cirurgias plásticas declara.