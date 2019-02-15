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Dieta alcoólica

Musa do carnaval revela segredo de dieta: "Duas taças de champanhe"

"As bolhas da champanhe alcançam a corrente sanguínea mais rapidamente e com isso a gente acaba comendo menos", explicou a musa

Publicado em 

15 fev 2019 às 12:52

Publicado em 15 de Fevereiro de 2019 às 12:52

Crédito: Léo Cordeiro/Palmer Assessoria de Comunicação
A maior parte das pessoas aboli a bebida alcoólica de qualquer dieta para secar. Na contramão da tendência, Mylla Ribeiro, a musa da Tuiuti, do Rio de Janeiro, não abre mão de duas taças de champanhe por dia para manter o shape para o carnaval carioca. 
Eu amo champanhe. E já foi comprovado que de maneira equilibrada a champanhe faz bem para o coração e para o cérebro. Nada em excesso é bom, tem que ser tudo equilibrado. Duas taças por dia é o suficiente. As bolhas da champanhe alcançam a corrente sanguínea mais rapidamente e com isso a gente acaba comendo menos
Mylla Ribeiro, musa da Tuiuti, em entrevista ao colunista Leo Dias
Segundo Mylla, em entrevista ao colunista Leo Dias, dietas muito proibitivas a fazem boicotar o regime. 

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