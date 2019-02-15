Musa do carnaval revela segredo de dieta: "Duas taças de champanhe"

A maior parte das pessoas aboli a bebida alcoólica de qualquer dieta para secar. Na contramão da tendência, Mylla Ribeiro, a musa da Tuiuti, do Rio de Janeiro, não abre mão de duas taças de champanhe por dia para manter o shape para o carnaval carioca.
Eu amo champanhe. E já foi comprovado que de maneira equilibrada a champanhe faz bem para o coração e para o cérebro. Nada em excesso é bom, tem que ser tudo equilibrado. Duas taças por dia é o suficiente. As bolhas da champanhe alcançam a corrente sanguínea mais rapidamente e com isso a gente acaba comendo menos
Segundo Mylla, em entrevista ao colunista Leo Dias, dietas muito proibitivas a fazem boicotar o regime.