Morre o ator Caio Junqueira, uma semana após acidente de carro no Aterro

Crédito: Reprodução/Instagram @instasalanerd

O ator Caio Junqueira, que vinha sendo submetido a cirurgias que iriam reparar os estragos causados por um acidente que sofreu na última semana, morreu nesta quarta-feira (23).

Segundo o jornal Extra, a Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro confirma a morte.

Caio, de 42 anos, era filho do também ator Fábio Junqueira e irmão de Jonas Torres. Ele ficou conhecido por interpretar o policial Neto no filme "Tropa de Elite", de 2007. Aos 9 anos, Caio deu os primeiros passos na carreira artística estreando em "Tamanho Família", série da extinta Rede Manchete.

Segundo o Extra, o cinema também ocupou espaço de destaque na trajetória profissional de Caio. O ator atuou em grandes sucessos nacionais, entre eles "O Que é Isso Companheiro" (1997), "Central do Brasil" (1998), "Abril Despedaçado" (2001), "Zuzu Angel" (2006) e "Tropa de Elite" (2007).