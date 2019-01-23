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Morre o ator Caio Junqueira, uma semana após acidente de carro no Aterro

O intérprete do policial Neto do filme "Tropa de elite" (2007) foi levado para o Hospital Miguel Couto

Publicado em 23 de Janeiro de 2019 às 11:49

Publicado em 

23 jan 2019 às 11:49
Crédito: Reprodução/Instagram @instasalanerd
O ator Caio Junqueira, que vinha sendo submetido a cirurgias que iriam reparar os estragos causados por um acidente que sofreu na última semana, morreu nesta quarta-feira (23).
Segundo o jornal Extra, a Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro confirma a morte.
Caio, de 42 anos, era filho do também ator Fábio Junqueira e irmão de Jonas Torres. Ele ficou conhecido por interpretar o policial Neto no filme "Tropa de Elite", de 2007. Aos 9 anos, Caio deu os primeiros passos na carreira artística estreando em "Tamanho Família", série da extinta Rede Manchete.
Segundo o Extra, o cinema também ocupou espaço de destaque na trajetória profissional de Caio. O ator atuou em grandes sucessos nacionais, entre eles "O Que é Isso Companheiro" (1997), "Central do Brasil" (1998), "Abril Despedaçado" (2001), "Zuzu Angel" (2006) e "Tropa de Elite" (2007).
As peças de teatro "Os Justos" (2005) e "Hamlet" (2008) também estão no currículo do ator.

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