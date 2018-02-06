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LUTO

Morre Montanha, comediante das pegadinhas do 'Programa Silvio Santos'

Gilberto Augusto Félix estava internado desde o fim de janeiro por causa de complicações de diabetes e crise renal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2018 às 19:10

Publicado em 06 de Fevereiro de 2018 às 19:10

Morre o Montanha, comediante das pegadinhas do 'Programa Silvio Santos' Crédito: Reprodução/Facebook
O ator e comediante Gilberto Augusto Félix, que interpretava o Montanha nas pegadinhas do Programa Silvio Santos, faleceu na noite desta segunda-feira, 5. Ele estava internado para se recuperar de complicações decorrentes da diabete, mas não resistiu, segundo comunicado do SBT.
O comediante também participava do programa Câmeras Escondidas e já atuou em outras emissoras.
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Félix, de 52 anos, estava hospitalizado no Hospital Regional de Itanhaém, no litoral paulista. Ele era pai de três filhos e estava casado com Silvia Cristiane.
O velório será nesta terça-feira, 6, também na cidade de Itanhaém. O enterro está marcado para 16h30.

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