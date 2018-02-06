Morre Montanha, comediante das pegadinhas do 'Programa Silvio Santos'

Morre o Montanha, comediante das pegadinhas do 'Programa Silvio Santos' Crédito: Reprodução/Facebook

O ator e comediante Gilberto Augusto Félix, que interpretava o Montanha nas pegadinhas do Programa Silvio Santos, faleceu na noite desta segunda-feira, 5. Ele estava internado para se recuperar de complicações decorrentes da diabete, mas não resistiu, segundo comunicado do SBT.

O comediante também participava do programa Câmeras Escondidas e já atuou em outras emissoras.

Félix, de 52 anos, estava hospitalizado no Hospital Regional de Itanhaém, no litoral paulista. Ele era pai de três filhos e estava casado com Silvia Cristiane.