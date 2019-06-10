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Assassinato

Maisa lamenta morte do ator Rafael Miguel

Rafael Henrique Miguel morreu junto à família na tarde do mesmo dia por tiros no bairro Pedreira, zona sul de São Paulo

Publicado em 10 de Junho de 2019 às 13:58

Publicado em 

10 jun 2019 às 13:58
Maísa Silva lamentou a morte de Rafael Crédito: Reprodução/YouTube
A apresentadora Maisa, 17, usou as redes sociais no final da tarde deste domingo (9) para lamentar a morte do ator Rafael Henrique Miguel, que morreu junto à família na tarde do mesmo dia por tiros no bairro Pedreira, zona sul de São Paulo.
"Bizarro saber que uma crueldade dessas aconteceu, ainda mais com uma pessoa queeu conhecia. Mais vidas foram interrompidas pelas mãos de um homem. Rafael e família, descansem em paz. Que Deus conforte todos os corações. Que a justiça seja feita. Chega de assassinato", pediu a atriz através de sua conta no Twitter.
Em seguida, Maisa escreveu que não estava acreditando no ocorrido, e reforçou as demais tragédias que já aconteceram em 2019. "Quando será que vai dar pra parar de tweetar que esse ano tá bizarro de assustador?", escreveu.
Maisa ainda deu um retuíte que dizia que "Rafael era uma das pessoas mais doces que eu já conheci, desde criança, e meu coração está doendo muito por receber essa notícia. Eu não sei nem o que dizer sobre essa violência toda, a vida do meu amigo foi tirada dele. Meus sentimentos aos familiares".
Além dos fãs, a namorada do ator, Isabela Tibcherani, 18, também se pronunciou. "Estou bem, dentro do possível", escreveu nos stories.
> Ator de Chiquititas e pais são assassinados a tiros em São Paulo
Segundo o boletim registrado pela polícia, Rafael, acompanhado de seus pais, João Alcisio Miguel, 52, e Miriam Selma Miguel, 50, foram até a casa de sua namorada para conversar com o pai dela sobre o namoro, por volta das 14h. As vítimas foram recepcionadas pela mãe e pela namorada de Miguel, e levaram os tiros em seguida.
Ele interpretou a personagem "Paçoca" na novela infantil Chiquititas, exibida pelo SBT, e ainda criança, esteve no comercial em que aparecia pedindo brócolis.

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