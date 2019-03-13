Leonardo DiCaprio só teve namoradas de até 25 anos, diz levantamento

Levantamento feito em rede social analisa 20 anos da vida do ator

Publicado em 13 de Março de 2019 às 16:13

Publicado em 

13 mar 2019 às 16:13
13/03/2019 - O ator Leonardo DiCaprio Crédito: Instagram/@leonardodicaprio
Um dos solteirões mais cobiçados de Hollywood, Leonardo DiCaprio, 44, é conhecido por namorar belas modelos e atrizes. A beleza, no entanto, não é a única característica comum às namoradas do ator, mas também o limite de idade, já que todas tinham menos de 25 anos quando se relacionaram com ele. 
Um usuário da plataforma social Reddit, que reúne grupos de discussão sobre diversos assuntos, fez um gráfico com namoradas conhecidas do ator e constatou que mesmo relacionamento longos, como o que ele teve com a brasileira Gisele Bundchen, 38, e a israelense Bar Refaeli, 33, acabaram quando elas tinham 23 e 25, respectivamente. 
O gráfico, que já teve mais de 2.000 comentários, analisa a vida amorosa do cantor desde 1999, quando ele tinha 24 anos, e mostra que, apesar de ter passado 20 anos, a idade das namoradas do ator continuou durante todo esse período entre 20 e 25 anos. Com 44, ele namora hoje a modelo argentina Camila Morrone, 21. 
Além da idade, as namoradas de DiCaprio citadas no gráfico também chamam a atenção pela variedade de nacionalidades. Além da brasileira, da israelense e da argentina, são lembradas as americanas Blake Lively, 31, Erin Heatherton, 30, e Kelly Rohrbach, 29; a alemã Toni Garrn, 26, e a dinamarquesa Nina Agdal, 26.
13/03/2019 - Gráfico de namoradas de Leonardo DiCaprio Crédito: Reprodução/ Reddit/ TrustLittleBrother

