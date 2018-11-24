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Jojo "Way Protein"?

Jojo Todynho perde 6 kg e comemora mudança de vida nas redes sociais

Aprendi que a vida é feita de renúncias, afirma funkeira ao publicar foto na academia

Publicado em 24 de Novembro de 2018 às 18:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2018 às 18:31
A funkeira Jojo Todynho Crédito: Reprodução/Instagram
Jojo Todynho decidiu mudar de vida: deixou de lado os doces, os alimentos gordurosos, o álcool e outras comidas calóricas para iniciar uma caminhada rumo aos hábitos saudáveis. E os frutos dessa trilha já começam a aparecer.
A funkeira conseguiu perder seis quilos com uma rotina de reeducação alimentar e exercícios físicos, com ajuda de um personal. Ela já está fazendo planos para o Carnaval 2019, quando pretende desfilar em alguma escola de samba.
No perfil oficial no Instagram, Jojo decidiu compartilhar com os fãs a luta por uma vida mais saudável e as conquistas na perda de peso e redução de medidas.
Aprendi que a vida é feita de renúncias, então, retire de sua vida tudo aquilo que lhe faz mal e lhe impeça de alcançar tudo aquilo que almeja, escreveu na legenda da foto em que aparece com roupa de ginástica, no vestiário da academia.
Jojo Todynho alcançou sucesso há um ano com o hit Que Tiro Foi Esse.

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