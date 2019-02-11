Gretchen rebate boatos sobre separação e fala que "casamento é ótimo"

A cantora Gretchen, 59, teve de fazer alguns vídeos no Instagram para rebater suposições de que ela e o marido, o empresário português Carlos Marques, estão separados. "Para de perguntar onde está o Carlos. Ele trabalha. Não pode ficar colado comigo", afirmou.

Segundo ela, muita gente se preocupa demais em saber detalhes da vida pessoal dela e acaba se confundindo. "Ele está trabalhando enquanto eu estou no Brasil. Porque somos um casal que trabalha junto para conquistar coisas juntos. Parem com essa história de 'onde está o Carlos?' 'Vocês se separaram?' Não vejo postagem dele com você'. É feio, muito feio fazerem esse tipo de pergunta", disse.