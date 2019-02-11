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Gretchen

Gretchen rebate boatos sobre separação e fala que "casamento é ótimo"

A cantora usou suas redes sociais para rebater suposições de que ela o marido estão se separando

Publicado em 

11 fev 2019 às 20:42

Publicado em 11 de Fevereiro de 2019 às 20:42

A cantora Gretchen, 59, teve de fazer alguns vídeos no Instagram para rebater suposições de que ela e o marido, o empresário português Carlos Marques, estão separados. "Para de perguntar onde está o Carlos. Ele trabalha. Não pode ficar colado comigo", afirmou. 
Segundo ela, muita gente se preocupa demais em saber detalhes da vida pessoal dela e acaba se confundindo. "Ele está trabalhando enquanto eu estou no Brasil. Porque somos um casal que trabalha junto para conquistar coisas juntos. Parem com essa história de 'onde está o Carlos?' 'Vocês se separaram?' Não vejo postagem dele com você'. É feio, muito feio fazerem esse tipo de pergunta", disse.
Gretchen mora em Mônaco com Carlos, mas vem regularmente para o Brasil por conta de projetos no país. Ambos estão casados desde 2016. A cerimônia, na época, foi realizada em São Bernardo do Campo (ABC) e organizada pela apresentadora Eliana. "Estamos ótimos e construindo juntos", finalizou

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