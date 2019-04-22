Gracyanne Barbosa confirma que Belo traiu Viviane Araújo

Em entrevista ao canal DedeLivery, no YouTube, a musa fitness relatou que nunca havia revelado o segredo antes: "Uma coisa que eu não falei para ninguém e vou falar agora, eu não fui pivô, tinha muito mais gente na história deles, e nenhum dos dois são santos. Foi outra menina, ele já estava com ela e a Viviane já estava com a outra pessoa que ela ficou depois. Os dois erraram, acho que o amor já tinha acabado para os dois já estarem vivendo outra relação. Os dois erraram, eu vim muito tempo depois dessa outra menina".