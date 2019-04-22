Gracyanne Barbosa confirma que Belo traiu Viviane Araújo

Gracyanne Barbosa soltou o verbo e decidiu abrir o jogo sobre tudo o que sabe da separação do seu marido, Belo, e Viviane Araújo no fim do relacionamento dos dois.
Em entrevista ao canal DedeLivery, no YouTube, a musa fitness relatou que nunca havia revelado o segredo antes: "Uma coisa que eu não falei para ninguém e vou falar agora, eu não fui pivô, tinha muito mais gente na história deles, e nenhum dos dois são santos. Foi outra menina, ele já estava com ela e a Viviane já estava com a outra pessoa que ela ficou depois. Os dois erraram, acho que o amor já tinha acabado para os dois já estarem vivendo outra relação. Os dois erraram, eu vim muito tempo depois dessa outra menina".
Gracyanne ainda revelou que Belo também a traiu com a mesma menina com a que teria traído na época em que estava com Viviane. “Ele não bem traiu, porque era começo de namoro, mas não me contou também”, lembrou.
No início do mês, segundo a revista Contigo!, a musa fitness já tinha ameaçado contar a história dos dois ao se sentir alfinetada por Viviane, que surgiu em um vídeo cantando uma canção de Belo.