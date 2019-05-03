Fora da TV, Cláudia Abreu diz que maternidade é prioridade

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"A Lei do Amor", em 2016, a atriz Cláudia Abreu, 48, diz que, hoje, trabalhar na TV não é mais a sua prioridade. De um tempo para cá, esse posto passou a ser da maternidade. A atriz tem quatro filhos e revela que estar com eles é o que mais a faz se sentir plena. Longe das novelas desde, em 2016, a atriz, 48, diz que, hoje, trabalhar na TV não é mais a sua prioridade. De um tempo para cá, esse posto passou a ser da. A atriz tem quatro filhos e revela que estar com eles é o que mais a faz se sentir plena.

"A carreira sempre foi muito importante para mim, e continua sendo, mas a maternidade é prioridade absoluta. Eu fico contando quantos anos faltam para acabar a infância do menor porque eu quero curtir muito isso. Depois, eu volto a trabalhar feito uma doida. Porque eu continuo trabalhando, mas é óbvio que dando prioridade à rotina deles", disse ela em entrevista para o canal do YouTube de Naná Karabachian. Dia 13 Cláudia Abreu estreia uma produção na TV Cultura, Os Valentins.

Cláudia é mãe de Maria, de 18 anos, Felipa, 12, José, 9, e Pedro, 8. Justamente por esse fato,

voltar a atuar ainda pode demorar

. A artista conta que escolhe muito mais cada papel que vai interpretar. "Nessa profissão, a gente fica numa arena de exposição. Quando não estou trabalhando, fico feliz. Tenho muita

vontade de trabalhar ainda, mas agora tem que ser um papel que faça sentido, algo que me inspire de alguma maneira", explicou.