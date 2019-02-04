Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BOLSOKID

Filho de Jair Bolsonaro joga LoL e faz vídeos por até seis horas

Renan é fã de games e único filho do presidente fora da política

Publicado em 

04 fev 2019 às 20:47

Publicado em 04 de Fevereiro de 2019 às 20:47

04/02/2019 - O filho de Jair Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro Crédito: Instagram/@bolsonaro_jr
Renan Bolsonaro, 20, filho do atual presidente, é conhecido por outro nome na internet: Bolsokid. O único filho homem de Jair que ainda não entrou para a política, apesar de ser filiado ao PSC (Partido Social Liberal) do pai, é fã de videogames e faz transmissões nas redes que chegam a ter seis horas seguidas. 
Em seu canal no YouTube, ele já publicou um vídeo com o nome de "Filho do Bolsonaro joga LoL (League of Legends)?", mostrando cenas de seus jogos e fazendo menções ao presidente da República.
Na descrição do canal, ele diz tratar-se de uma via de "entretenimento para quem gosto de jogos e para me conhecerem um pouco mais", com lives e "coisas do meu cotidiano". A foto do perfil é um avatar dele, com um terno azul.
Porém, a plataforma que Renan realmente utiliza para compartilhar suas partidas é o Twitch, que permite a transmissão vídeos ao vivo. Em uma dessas transmissões, compartilhadas no final de dezembro de 2019, Renan chega a ficar seis horas mostrando a sua partida e comentando sobre jogos e vídeos da internet.
A maioria dos vídeos é intitulada como "Liga dos Mitos", mas há outros como "Fuzilando a Petralhada do CS." Renan não chega a fazer muitos comentários políticos em sua transmissão, mas reproduz alguns dos discursos já conhecidos do pai.
Após uma partida, ele mostrou um dos programas que gosta de assistir, o Polícia 24h, reality policial de São Paulo exibido na Band. "Vamos ver aí. Polícia 24 horas. Ver marginal se fuder. Tem que se fuder mesmo, tá ligado? Presídio em pedrinhas está uma maravilha (sic)", diz no vídeo.
Enquanto assiste ao episódio, ele também comenta a questão da idade mínima para prisão. "Maior idade vai baixar, né. Vai ser para 16 anos, mas se fosse para 14, estava bom", diz. "Tem que ser para 14 anos, a maior idade".
Renan é filho da segunda mulher de Bolsonaro, Ana Cristina Valle, cuja separação resultou em uma disputa judicial sobre a guarda do filho do casal, então com cerca de 12 anos. Ele é o mais novo entre os filhos homens do presidente: Flávio, Carlos e Eduardo são filhos de Bolsonaro com a primeira mulher, Rogéria, enquanto Laura, de oito anos, é a única filha menina de Jair, fruto do casamento com a primeira-dama Michelle.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados