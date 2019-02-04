Filho de Jair Bolsonaro joga LoL e faz vídeos por até seis horas

04/02/2019 - O filho de Jair Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro Crédito: Instagram/@bolsonaro_jr

Renan Bolsonaro, 20, filho do atual presidente, é conhecido por outro nome na internet: Bolsokid. O único filho homem de Jair que ainda não entrou para a política, apesar de ser filiado ao PSC (Partido Social Liberal) do pai, é fã de videogames e faz transmissões nas redes que chegam a ter seis horas seguidas.

Em seu canal no YouTube, ele já publicou um vídeo com o nome de "Filho do Bolsonaro joga LoL (League of Legends)?", mostrando cenas de seus jogos e fazendo menções ao presidente da República.

Na descrição do canal, ele diz tratar-se de uma via de "entretenimento para quem gosto de jogos e para me conhecerem um pouco mais", com lives e "coisas do meu cotidiano". A foto do perfil é um avatar dele, com um terno azul.

Porém, a plataforma que Renan realmente utiliza para compartilhar suas partidas é o Twitch, que permite a transmissão vídeos ao vivo. Em uma dessas transmissões, compartilhadas no final de dezembro de 2019, Renan chega a ficar seis horas mostrando a sua partida e comentando sobre jogos e vídeos da internet.

A maioria dos vídeos é intitulada como "Liga dos Mitos", mas há outros como "Fuzilando a Petralhada do CS." Renan não chega a fazer muitos comentários políticos em sua transmissão, mas reproduz alguns dos discursos já conhecidos do pai.

Após uma partida, ele mostrou um dos programas que gosta de assistir, o Polícia 24h, reality policial de São Paulo exibido na Band. "Vamos ver aí. Polícia 24 horas. Ver marginal se fuder. Tem que se fuder mesmo, tá ligado? Presídio em pedrinhas está uma maravilha (sic)", diz no vídeo.

Enquanto assiste ao episódio, ele também comenta a questão da idade mínima para prisão. "Maior idade vai baixar, né. Vai ser para 16 anos, mas se fosse para 14, estava bom", diz. "Tem que ser para 14 anos, a maior idade".