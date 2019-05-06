Filha de Caroline Bittencourt revela como a mãe morreu: "Está em paz"

A modelo Caroline Bittencourt foi vítima de um afogamento na última semana, quando velejava em alto mar com marido, amigos e seus cachorros no litoral de Ilhabela, em São Paulo. Toda a família já falou da saudade que sente da moça, mas neste domingo (5) a filha decidiu ir novamente às redes sociais para detalhar o dia da tragédia.
"Informamos com pesar o falecimento da nossa amada filha, irmã, mãe e esposa: Caroline Bittencourt. Sua partida nos deixou devastados e com uma imensa sensação de vazio, afinal, ela sempre se fez muito presente. Mesmo com toda dor, estamos rezando e temos muita fé... De que ela está em paz e nos braços do criador! Esclarecemos que o terrível acidente que levou nossa amada, foi causado por um forte vendaval que atingiu o Litoral Norte de São Paulo no último domingo, dia 28 de abril. Ela e seu marido, Jorge Sestini, estavam fazendo de barco a travessia entre Ilhabela e São Sebastião, rumo à capital paulista. Aproximadamente na metade da travessia, eles foram surpreendidos por ventos muito fortes (rajadas que passavam de 125km/h segundo registros oficiais), esses ventos arremessaram a Caroline e seus dois cachorros ao mar, que estava super revolto e com visibilidade muito ruim. Seu marido saltou imediatamente ao mar para resgatá-la", começou Isabelle Bittencourt, filha da modelo.
Em seguida, a menina falou um pouco de como começaram os resgates pela mãe: "Ambos (Caroline e o marido) ficaram à deriva e, mesmo com todos os esforços possíveis e em conjunto, Caroline infelizmente não aguentou mais manter-se nadando e se afogou - lamentamos. Jorge, após nadar cerca de 3 horas foi resgatado, já tarde da noite, por um barco que passava no local. Agradecemos de coração por todas as mensagens de conforto, demonstrações de carinho, solidariedade, respeito e compreensão de todos. Toda essa manifestação só nos mostra o quanto a Caroline era querida, com sua luz, bondade e energia contagiante. Devemos sempre lembrá-la com alegria, amor e, claro, muita saudade - oremos - gratidão".